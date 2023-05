Los habitantes de Chicago tendrán tres nuevas bibliotecas públicas en los barrios de Humboldt Park, Woodlawn y Back of the Yards

Chicago.- Líderes bibliotecarios dijeron en días recientes que se construirán nuevas sucursales de la Biblioteca Pública de Chicago en tres vecindarios al sur y oeste de la ciudad.

La Biblioteca Pública de Chicago utilizará $18 millones en bonos de capital para construir una nueva sucursal en el área de Woodlawn, dijeron las autoridades. También se construirán dos nuevas bibliotecas como parte de desarrollos de uso mixto en los vecindarios de Back of the Yards y Humboldt Park.

“Estamos orgullosos de invertir en nuestros vecindarios a través de la creación de desarrollos de uso mixto y esperamos ver que estas nuevas bibliotecas se conviertan en centros de actividad y aprendizaje permanente”, dijo la alcaldesa saliente Lori Lightfoot.

La nueva ubicación en Woodlawn reemplazaría la biblioteca pública existente del vecindario, la sucursal de la biblioteca Bessie Coleman ubicada en el 731 E. 63rd St., dijo el portavoz Patrick Molloy.

La sucursal de Back of the Yards será parte de la remodelación del antiguo sitio de Aronson Furniture en 4630 S. Ashland Ave., dijeron las autoridades. Reemplazará la biblioteca existente del vecindario, que ha estado ubicada dentro de Back of the Yards College Prep Academy desde que la escuela abrió sus puertas en 2013.

Por su parte, la representante estatal, Theresa Mah, obtuvo $15 millones en fondos estatales para la biblioteca en 2020.

“Al integrar esta sucursal de la biblioteca en un desarrollo de uso mixto con unidades residenciales en el lugar, estamos trabajando para fomentar intencionalmente un vecindario centrado en el aprendizaje y la salud en Back of the Yards que incluya nuestra riqueza y diversidad cultural”, dijo el concejal del Distrito 15 Raymond López.

Por otro lado, la sucursal de Humboldt Park será parte del proyecto ‘Team Pioneros’, una remodelación planificada de $55.3 millones del antiguo Pioneer Bank en la esquina noroeste de North Avenue y Pulaski Road. La propiedad ha estado vacante durante más de una década.

Las tres bibliotecas incluirán un espacio de aprendizaje para la primera infancia y programas para niños, adolescentes y familias del área, incluido el acceso al programa ‘YOUmedia’ y asistencia gratuita con la tarea a través del programa ‘Teacher in the Library’, dijeron las autoridades.

Dichas sucursales también contarán con clubes de lectura, programas educativos y culturales, clases de computación y de entrenamiento de alfabetización digital uno a uno para adultos y personas de la tercera edad.

