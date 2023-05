Sospechosos armados roban a nueve personas en una hora en los barrios de Bucktown, Logan Square y West Town

Chicago.- La Policía de Chicago emitió una alerta comunitaria el domingo por la tarde diciendo que se reportaron nueve robos en un periodo de tiempo de una hora entre las 12: 27 y 1:30 am.

En cada incidente, cuatro hombres sospechosos se acercaron a las víctimas, apuntaron armas y exigieron sus pertenencias como billeteras, dinero en efectivo, teléfonos. , portátiles y bolsos de mano, según las autoridades.

La policía dijo que en uno de los robos una víctima fue golpeada en la cabeza con el arma de un delincuente.

Esta ola de robos del domingo tuvo lugar en los vecindarios de Bucktown, Logan Square y West Town.

Los robos se reportaron en los siguientes horarios y lugares:

En la cuadra 2000 W. Webster Ave. a las 12:27 am.

En la cuadra 1200 N. Damen Ave. a las 12:30 am.

En la cuadra 2700 N. Milwaukee Ave. a la 1 am.

En la cuadra 2200 W. Webster Ave. a la 1:03 am.

En la cuadra 2600 N. Kedzie Ave. a la 1:05 am.

En la cuadra 2900 W. Armitage Ave. a la 1:08 am.

En la cuadra 3000 N. Kimball Ave. a la 1:15 am.

En la cuadra 200 N. Elston Ave. a la 1:26 am.

En la cuadra 3100 N. California Ave. a la 1:30 am.

Cualquier persona que pueda tener información sobre los robos comuníquese con los detectives del área al (312)746-7394.

—

La publicación de noticias y la cobertura editorial de La Raza en internet son posibles en parte gracias al Chicago Community Trust. Agradecemos su apoyo a nuestro trabajo informativo en beneficio de la comunidad hispana de Chicago.