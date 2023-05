Iniciativa de ley que permite a dreamers ser policías avanza en Springfield

Un proyecto de ley que se cocina en Springfield busca allanar el camino para que dreamers (beneficiarios del programa DACA) puedan convertirse en agentes de policía en todo el estado.

La Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) es un programa federal establecido durante la administración de Barack Obama, en 2012, que protege contra la deportación y otorga permisos de trabajo que pueden ser renovables a personas que fueron traídas a Estados Unidos siendo menores de edad.

Se estima que en Illinois hay alrededor de 30,000 personas amparadas bajo el programa DACA.

La representante estatal del Distrito 50, Bárbara Hernández, es la patrocinadora principal de la propuesta de ley HB3751 que permitiría a residentes permanentes y a beneficiarios de DACA convertirse en agentes de policía en Illinois. La propuesta fue ya avalada por las dos cámaras estatales y espera la firma del gobernador JB Pritzker para entrar en vigor.

Actualmente, en el estado solo ciudadanos estadounidenses son elegibles para ser contratados en departamentos de policía.

DACA y residentes permanentes

La representante Hernández (D-Aurora) dijo que, de aprobarse el proyecto de ley en Illinois, podrán convertirse en policías no solamente los beneficiarios de DACA, sino también los residentes permanentes.

Hernández destaca que en Chicago sí se puede ser policía siendo residente permanente, pero para el resto de las localidades en el estado de Illinois se requiere ser ciudadano estadounidense.

“Ahora hay muchos policías que se están retirando o decidiendo no ser policías, quiero abrir puertas para los beneficiarios de DACA y los residentes permanentes. Varias personas me han hablado de que han ido a la escuela, a la universidad y no han podido usar su diploma porque quieren ser policías y en este momento no se les permite. Quiero abrirles las puertas a diferentes carreras a donde a lo mejor antes no había opción para ellos y ahora hay una oportunidad”, explicó Hernández en entrevista con La Raza.

El 17 de febrero de 2023, Hernández presentó un proyecto de legislación en Springfield que plantea expandir la elegibilidad de las personas para ser policías.

Hernández es la patrocinadora principal de la iniciativa de ley en la Cámara estatal y la senadora del Distrito 31, Mary Edly Allen, lo es en el Senado estatal.

Hernández dice que el propósito de la legislación es ayudar a beneficiarios de DACA a convertirse en agentes de policía y brindar a las fuerzas del orden otra opción para el reclutamiento.

En la Cámara de Representantes de Illinois se añadió una enmienda al proyecto de ley que especifica que los empleados potenciales de departamentos de policía necesitan aprobación federal para portar un arma de fuego después de ser contratados. Esto porque la ley federal no permite que los beneficiarios de DACA porten armas.

Aunque la iniciativa HB3751 cuenta con apoyo bipartidista en Illinois, a algunos legisladores les preocupa la seguridad de los policías, ya que un oficial de DACA no podría tener legalmente un arma de fuego cuando se encuentre fuera de servicio.

California, Utah y Colorado son algunos de los estados que ya contratan personas que no son ciudadanas para que formen parte de sus departamentos de policía.

Primera dreamer latina policía en Illinois

Mitchell Soto Rodríguez, beneficiaria de DACA, es la primera dreamer latina en Illinois que logra convertirse en policía. Soto Rodríguez, originaria de México, es parte del departamento de policía de Blue Island.

La ciudad de Blue Island eliminó el requisito de ser ciudadano estadounidense para ser policía en esa localidad y, gracias a ello, la dreamer Soto Rodríguez fue admitida en la academia de policía.

Según la representante Hernández, “Blue Island fue una de las primeras ciudades que pudieron adoptar una ley para ellos, pero tuvieron que ir al alcalde de Blue Island para poder aprobar esto, y tuvieron que realizar muchos pasos”.

“Blue Island encontró una manera de que sus policías [beneficiarios de DACA] tengan armas durante el trabajo, solo que después de que salgan del trabajo tienen que dejar esa arma en el departamento de policía, no se lo pueden llevar”, precisó Hernández a La Raza.

Hay otros beneficiarios de DACA que quieren seguir los pasos de Soto Rodríguez y convertirse en agentes en el Departamento de Policía de Blue Island. Actualmente varios dreamers y residentes permanentes están interesados en formar parte de las fuerzas del orden.

Hernández dijo que hay personas afuera del estado que “están viendo la legislación que están haciendo aquí en Illinois y están tratando de mudarse a Illinois ahora”.

La Raza contactó a Geoffery Farr, jefe de policía del Departamento de Policía de Blue Island, para coordinar una entrevista con Soto Rodríguez, pero ella declinó la misma hasta después de que termine en la Academia de Policía.

La propuesta HB3751 está ahora en la oficina del gobernador Pritzker pendiente de su revisión y de su firma para ser promulgada.

“Vamos a luchar para que se apruebe este proyecto de ley, necesitamos más diversidad en nuestros departamentos de policía”, remató Hernández.

La cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias al apoyo del Chicago Community Trust.