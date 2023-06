Comunidad trabaja para reconstruir la Capilla de Cristo Resucitado en Des Plaines

Devotos católicos unen esfuerzos para ayudar a reconstruir la Capilla de Cristo Resucitado del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en Des Plaines, después de que alguien presuntamente provocó allí un incendio el mes pasado.

El Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe ha organizado una recaudación de fondos en la plataforma GoFundMe y hasta el momento se ha colectado casi $22,000. La meta es $50,000.

El Departamento de Policía de Des Plaines respondió a un reporte de incendio en el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe el 23 de mayo alrededor de las 2:31 am.

Según las autoridades, una persona había ingresado al Santuario e incendiado la Capilla de Cristo Resucitado, también conocida como el ‘Altar de los Milagros’.

Aunque los bomberos lograron apagar el incendio, el fuego destruyó varias estatuas, dañó la Capilla y arte sacro.

La Capilla de Cristo Resucitado en el Cerrito del Tepeyac de Des Plaines fue dañada por un incendio provocado. (Belhú Sanabria / La Raza) Crédito: Impremedia

Virginia Roque-Fermín, de 41 años, ha sido acusada de haber desatado el incendio al parecer de modo premeditado. La policía de Des Plaines dijo que cuando oficiales llegaron a la escena en el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe vieron a Roque-Fermín alejarse rápidamente y con hollín en la ropa.

Roque-Fermín enfrenta un cargo grave por incendio provocado.

Según las autoridades, el daño a la Capilla se estimó en más de $78,000. Hasta el momento, el incidente continúa bajo investigación.

Décimo aniversario del Santuario

El incendio se dio a poco más de dos semanas de celebrarse, el 10 de junio, el décimo aniversario del establecimiento canónico del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en Des Plaines, Illinois.

“Estamos celebrando 10 años, nos estamos preparando para el gran reto de ser parte de la gran celebración de los 500 años de la Virgen de Guadalupe, el 12 de diciembre de 2031”, destacó el reverendo Esequiel Sánchez, rector del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en Des Plaines.

En el también llamado Cerrito del Tepeyac habrá una misa y gala especial el 10 de junio que contará con la presencia del cardenal Blase Cupich, arzobispo de la Arquidiócesis de Chicago, y el cardenal Carlos Aguiar Retes, arzobispo primado de México, entre otros.

Los esposos José y Lupe Pino ven los daños que causó un incendio en la Capilla de Cristo Resucitado del santuario guadalupano de Des Plaines. (Belhú Sanabria / La Raza) Crédito: Impremedia

‘No vandalizar’

Mientras tanto, fieles continúan visitando el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe y dicen que se mantienen optimistas y con esperanza de reconstruir la Capilla de Cristo Resucitado.

El Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe recibe a miles de devotos que veneran a la morenita de Tepeyac cada año en diciembre. Los feligreses llegan de todos los rincones del país a Des Plaines, pero también muchos peregrinos acuden hasta el Cerrito del Tepeyac diaria y semanalmente para rezar o encomendarse a la Virgen de Guadalupe.

Los esposos José y Lupe Pino quedaron sorprendidos al ver los daños que ocasionó el incendio provocado en la Capilla de Cristo Resucitado.

“Estoy sorprendida porque, la verdad, no respetan la fe, la religión de las personas, si no creen respeten, no vengan a molestar ni a vandalizar”, dijo enfáticamente Lupe Pino.

José Pino padece diabetes y tuvo una infección en el pie por lo que estuvo hospitalizado. Él le prometió a la Virgen de Guadalupe que cuando pudiera manejar iba a ir al Santuario en Des Plaines a verla. “Eran unos dolores muy fuertes los que yo tenía, estaba infectado el pie, como soy diabético, fui a tiempo a emergencia de lo contrario me hubieran amputado el pie”.

El Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en Des Plaines cumple 10 años el 10 de junio de 2023. (Belhú Sanabria / La Raza) Crédito: Impremedia

María López dijo a La Raza que se enteró del acto de vandalismo e incendio de la Capilla a través de las redes sociales. Contó que acude regularmente al Santuario de la Virgen de Guadalupe a rezar por ella y su familia. “No es justo que personas con fe y devoción vengan a dejar sus ofrendas, velas y peticiones a la Capilla y se las quemen. Todos deben de respetar las creencias de cada persona, pero si decides no creer en Dios no te acerques a él y respeta”.

En cuanto a la recaudación de fondos, el reverendo Esequiel Sánchez, rector del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, destaca que la gente está siendo muy generosa. “Estos son momentos que retan la fe y retan el compromiso de la gente”.

El padre Sánchez señaló a La Raza que la persona que realizó este acto de vandalismo e incendio no logró afectar la imagen de la Virgen de Guadalupe, pero sí dañó la Capilla de Cristo Resucitado, la cual se ubica en la parte oeste del Cerrito del Tepeyac. “La gente dejaba sus velitas, ofrendas, fotografías de aquellos que están enfermos, dejaban sus bastones si sentían que recibieron un milagro, un agradecimiento de sanación. La gente expresa su agradecimiento y su petición en una manera muy contenta ante la imagen de Cristo Resucitado que era esta capilla. Esa necesidad todavía la tiene la gente de contar con un lugar donde puedan meditar y encontrar silencio y paz”.

El Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en Des Plaines cumple 10 años el 10 de junio de 2023. (Belhú Sanabria / La Raza) Crédito: Impremedia

Usted puede ayudar

Si quiere colaborar con la reconstrucción de la Capilla haga una donación en: www.gofundme.com/f/outdoor-chapel-of-the-resurrected-christ-incident.

Más información sobre la misa y la gala del 10 aniversario: www.solg.org.

—

La cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias al apoyo del Chicago Community Trust.