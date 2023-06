Funcionarios buscan impulsar un aumento al salario mínimo para trabajadores de restaurantes que reciben propinas en Illinois

Chicago.- Como parte de una campaña nacional destinada a aumentar los ingresos de los trabajadores de restaurantes, funcionarios estatales y municipales exploran la posibilidad de impulsar un aumento al salario mínimo para los trabajadores de la industria restaurantera que recibe propinas.

Sin embargo, un miembro del Concilio Municipal de Chicago dice que los trabajadores de restaurantes de nivel alto en su comunidad temen que esto pueda terminar recortando sus ganancias anuales.

“Hay muchos meseros con los que he hablado que trabajan en restaurantes en mi barrio que no creen que esta propuesta los ayude. De hecho, podría perjudicarlos porque la gente dejará de dar propinas y no quieren eso”, dijo el concejal del Distrito 2 Brian Hopkins.

Hopkins quiere que el Concilio Municipal encuentre una manera de elaborar una nueva legislación salarial para que se aplique a los trabajadores que ganan pocas propinas, mientras que de alguna manera exima a aquellos en restaurantes de lujo cuyas ganancias pueden superar los $100,000 al año.

La representante estatal del Distrito 78, Camille Lilly, afirma que ha habido una experiencia positiva en siete estados que aumentaron los salarios mínimos en los restaurantes.

Se espera que los legisladores estatales y miembros del Concilio Municipal de Chicago promuevan un aumento al salario mínimo para los trabajadores de restaurantes que reciben propina para el otoño.

