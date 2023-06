Defensores y beneficiarios reaccionan ante cambios en el programa de salud para inmigrantes en Illinois

Con el inicio del nuevo año presupuestario en Illinois, algunos cambios en el programa de salud para inmigrantes entrarán en vigencia el 1 de julio.

Los inmigrantes de 42 a 64 años son los más afectados con los cambios al programa de Beneficios de Salud para Adultos Inmigrantes de Illinois (HBIA, por sus siglas en inglés), ya que el Departamento de Atención Médica y Servicios para la Familia de Illinois publicó un aviso la semana pasada indicando que pausará la inscripción de la cobertura de atención médica para esas edades.

Este aviso también autoriza una serie de otros cambios en el programa, incluidas modificaciones en los copagos.

Según el Departamento de Atención Médica y Servicios Familiares de Illinois, que administra el programa, se limitará la inscripción para los mayores de 65 años cuando el registro alcance las 16,500 personas.

Cabe destacar que los que ya están inscritos en el programa seguirán recibiendo cobertura médica, según los funcionarios.

El propósito de estos cambios en el programa es para controlar los costos, según las autoridades.

Como parte de los cambios, los inmigrantes que cuentan con cobertura médica bajo este programa estarán sujetos a copagos de $250 por hospitalizaciones y $100 por visitas a la sala de emergencias. Habrá un cargo de coaseguro del 10% por servicios ambulatorios en hospitales o centros de cirugía ambulatoria.

“Ahora el programa está abierto para las personas que tienen de 42 años hasta 64 años, empezando el 1 de julio van a cerrar la inscripción para esas edades y van a limitar cuántas personas de 65 años o más pueden inscribirse al programa. Van a agregar copagos para los que ya están inscritos en el programa”, explica Tovia Siegel, directora de la Campaña Healthy Illinois.

Siegel dice que para los que ya tienen esta cobertura será muy caro ir al médico y que mucha gente va a tener miedo ir al centro de salud y hospitales por los copagos. “Cuando alguien está hospitalizado pagará $250 dólares de copago y cuando alguien vaya a la sala de emergencia tendrá que pagar $100 de copago”, detalla.

La campaña Healthy Illinois, una coalición estatal integrada por defensores de la atención médica, reprueba la decisión del gobernador JB Pritzker en torno a este seguro médico y pide que la revoque.

“Debido a la decisión del gobernador Pritzker, hay personas que se verán obligadas a renunciar al tratamiento de cáncer, la atención de la diabetes, la atención de la salud mental y muchos otros tipos de tratamientos médicos necesarios”, dicen los miembros de la campaña.

Los defensores de la salud argumentan que se ahorra dinero cuando se invierte en atención médica en los inmigrantes de bajos recursos indocumentados y residentes permanentes legales que no califican para Medicaid estándar –por tener menos de cinco años en el país-, puesto que al no recibir la atención preventiva terminan en una sala de emergencias pagando el estado y ellos un costo más alto.

Legisladores de Illinois aprobaron un nuevo programa similar a Medicaid por primera vez en diciembre de 2020 para brindar seguro de salud a adultos inmigrantes de 65 años o más, de bajos ingresos y sin importar su condición migratoria. Esta primera expansión convirtió a Illinois en el primer estado de la nación en brindar atención médica gratuita a indocumentados a través de dicho programa financiado por el estado. La segunda ampliación del programa beneficia a personas a partir de los 55 a 64 años y la tercera a adultos inmigrantes de 42 a 54 años.

Los servicios cubiertos incluyen visitas al médico y al hospital, análisis de laboratorio, terapia física y ocupacional, servicios para trastornos por abuso de sustancias, servicios dentales y de la vista y medicamentos recetados, por mencionar algunos.

‘Necesitan acceso a la atención médica’

Para Margarita Sánchez, promotora de salud de la Coalición de Salud Hispana de Chicago, la decisión del gobernador Pritzker podría impactar mucho la salud de la comunidad inmigrante que no ha podido legalizar su situación y que no podrá solicitar el programa debido a los cambios. “Desde que les dieron su tarjeta médica, básicamente ellos podían de una forma recibir su medicamento un poco más regulado, pero ahora con estos nuevos cambios sí he estado preocupada por esta situación, sobre todo, en nuestra comunidad que sufre de ciertas condiciones crónicas como diabetes y presión alta”.

Sánchez dice que como ahora van a tener que hacer copagos para servicios primarios, puede suceder lo del pasado cuando no tenían seguro de salud. “En el pasado, la gente no quería ir al médico porque les llegaba una factura médica muy alta o ya cuando iban estaba la gente bien enferma. Los pacientes decían que no podían venir cada mes al médico porque no podían pagar y ya cuando venían estaban bien enfermos, los tenían que atender en el hospital porque ya a veces venían para una amputación”.

Tovia Siegel destaca que hay más de 55,000 personas de las edades de 42 años o más en todo el estado de Illinois que ya están inscritas en el programa.

Siegel dice que seguirán luchando por cobertura médica para todos los inmigrantes en Illinois. “La campaña está pidiendo al gobernador Pritzker que no haga esos cambios, que trabaje con la comunidad para encontrar alguna solución que funcione para todos, y que no dañe a las comunidades que son muy vulnerables, de bajos ingresos y necesitan acceso a la atención médica”.

En tanto, el pasado miércoles 21 de junio, miembros de la Campaña Healthy Illinois y organizaciones aliadas defensores de la atención médica se reunieron en Plaza Federal para pedir al gobernador Pritzker que revoque su decisión de detener las nuevas inscripciones al programa de cobertura de salud para ciertos inmigrantes a partir del 1 de julio y de instituir copagos.



