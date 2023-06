10 personalidades diversas reciben el premio Líderes para un Nuevo Chicago de la Fundación Field

La Fundación Field, en colaboración con la Fundación MacArthur, anunciaron recientemente a los ganadores de su reconocimiento ‘Leaders for a New Chicago’ (Líderes para un Nuevo Chicago) en 2023. Se trata, de acuerdo con un comunicado de la Fundación Field, de “10 lideres que están haciendo avanzar el movimiento de justicia racial y social en Chicago y sirven de poderosos ejemplos de lo que es un cambio positivo y con resultados a nivel comunitario”.

Cada uno de los 10 seleccionados recibe un premio de $25,000 y las organizaciones a las que están afiliados reciben otros $25,000 para gastos de operación.

En 2023, los 10 líderes seleccionados son Carlos Flores, de Chicago Art Department; Phil Jackson, de The Firehouse Community Arts Center of Chicago; e Yvette Moyo, de Real Men Charities, en el ramo de Artes. En el ramo de Justicia fueron premiados Glo Choi, de HANA Center; Mark Clements, de Chicago Torture Justice Center; Ling Young, de Southside Together Organizing for Power; y Nasir Zakaria, de Rohingya Culture Center. En el ramo de Medios fueron seleccionados Amethyst J. Davis, de The Harvey World Herald; Vanessa Harris, de Strategy for Access; y Judith McCray, de Juneteenth Productions.

El perfil de Carlos Flores

Carlos Flores es gerente de programas y organizador comunitario en la organización Chicago Art Department. Es un artista de la instalación, curador de arte y agricultor de flores en el barrio Archer Heights de Chicago. Su obra visual y su trabajo comunitario giran en torno a crear espacios para la conexión y el cuidado del lugar. En Chicago Art Department, Flores dirige las residencias artísticas y exhibiciones, ha apoyado a 20 artistas con sentido cívico e impulsado más de 100 exhibiciones y programas gratuitos anualmente. Flores impulsa la colaboración para involucrar a audiencias amplias en diálogos críticos que reimaginan los espacios de poder y cultivan la sanación intercultural entre comunidades. Su labor parte de sus experiencias como un inmigrante latino queer en el suroeste de Chicago y ha exhibido su trabajo en el Hyde Park Art Center, la Heaven Gallery, Mana Contemporary, y el Museo Nacional de Arte Mexicano. Entre los premios que ha recibido figuran los otorgados por 3Arts, la Fundación Cultural Luminarts y la Fundación Andy Warhol y, ahora, es uno de los Líderes para un Nuevo Chicago de 2023.

Premios merecidos y con perspectiva

“Nuestra ciudad prospera cuando sus líderes sirven a sus residentes. Los Líderes para un Nuevo Chicago de 2023 tienen un liderazgo transformativo y aportan un fuerte compromiso con la comunidad, con la justicia racial y social, y con proveer un impacto duradero en beneficio de los chicaguenses que ellos sirven. Ellos hacen a nuestra ciudad mejor”, dijo Daniel O. Ashm presidente de la Fundación Field.

Los premiados fueron elegidos luego de un proceso de selección realizado por premiados anteriores con apoyo de personal de las fundaciones Field y MacArthur, quienes “supervisaron un proceso riguroso de revisión de nominaciones y recomendaciones de ganadores”, indica un comunicado de la Fundación Field.

“Nuestros premiados en 2023 han demostrado un liderazgo excepcional y sus historias y logros nos han inspirado profundamente”, dijo Analía Rodríguez, oficial del programa de Inversión en Liderazgo de la Fundación Field.

“Estamos orgullosos de reconocer a estas voces de cambio que están despejando el camino hacia un Chicago que es reflejo de su diversidad de residentes y comunidades. Al apoyar a estos líderes en sus campos con un premio incondicional, estos líderes pueden dedicar esos fondos como prefieran para lograr sus metas personales y profesionales mientras continúan delineando el panorama de nuestra ciudad”, dijo Geoffrey Banks, oficial senior del programa Chicago Commitment de la Fundación MacArthur.