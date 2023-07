Indocumentados podrán reemplazar la licencia de conducir temporal por la estándar de Illinois

Por ley, los inmigrantes indocumentados que viven en Illinois podrán tramitar licencias de conducir estándar tan pronto como el próximo año.

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, promulgó la iniciativa HB 3882 que permite a los inmigrantes indocumentados obtener una licencia de conducir estandarizada en el estado, la cual sirve como forma válida de identificación y cumple con los requerimientos de la ley federal REAL ID.

El gobernador Pritzker promulgó la ley el viernes 30 de junio de 2023.

“Esta legislación es un paso importante para eliminar las barreras a las oportunidades que enfrentan muchos inmigrantes indocumentados”, dijo el gobernador Pritzker.

Esta licencia estándar, de 4 años y que sirve como una forma válida de identificación, reemplazará a la licencia de conducir temporal para visitantes (TVDL, por sus siglas en inglés), la cual es identificada con una línea o franja color púrpura o morado.

Los solicitantes de la licencia de conducir estandarizada deben aprobar un examen de manejo, tener un seguro de vehículo válido, presentar documentos de identificación y demostrar que han vivido en Illinois durante al menos un año.

En 2013, Illinois se convirtió en uno de los primeros estados en implementar el programa de licencias para indocumentados. Más de 300,000 personas en Illinois tienen actualmente una licencia de conducir TVDL.

Estigma y discriminación

Un acuerdo del secretario de Estado de Illinois, Alexi Giannoulias, y la Asamblea General permitió la aprobación de la legislación que crea la nueva licencia estándar para indocumentados. Ello, se afirmó, con el fin de mejorar la seguridad vial y proteger a todos los inmigrantes que pueden conducir legalmente.

“Esta legislación permite que los inmigrantes obtengan licencias de conducir estándar que servirán como identificación auténtica en Illinois. Ayudará a eliminar el estigma y prevenir los casos de discriminación “, dijo el secretario de Estado Giannoulias.

“Este proyecto de ley, que ICIRR redactó y trabajó arduamente para aprobar, es otro paso hacia la inclusión total de los inmigrantes”, dijo Lawrence Benito, director ejecutivo de la Coalición de Illinois por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados (ICIRR, por sus siglas en inglés).

La patrocinadora principal de la iniciativa HB 3882 ahora convertida en ley fue la representante estatal del Distrito 50, Bárbara Hernández.

“Con esta nueva ley la licencia de conducir se va a usar como identificación y no va a tener una línea o franja morada para prevenir esa discriminación”, explicó la representante Hernández a La Raza.

La ley entrará en vigor el 1 de julio de 2024, precisó Hernández. “Es también para darle un poco de tiempo al Secretario del Estado para implementar ciertas reglas, para implementar el sistema donde ellos van a poder ver si la persona es indocumentada o no, para que no puedan registrarse para votar ni comprar un arma. Ellos van a tener otro sistema para poder vigilar eso”.

Sobre la aprobación de esta leym Hernández dijo que “no fue una pelea fácil, tuvimos que convencer a ciertas personas, pero lo pudimos lograr”.

Hernández señaló que había varios legisladores que no entendían la diferencia ni lo importante que era para la aprobación de la iniciativa. “Para ellos era algo que como que íbamos a eliminar el programa para crear un nuevo programa, que es nada más darles las licencias regulares. Les fue muy difícil entender el por qué lo estábamos haciendo y cómo íbamos a distinguir ciertas licencias para que [sus beneficiarios] no reciban un arma o para que no puedan votar, esos fueron uno de los obstáculos que tuvimos para resolver”.

En el Senado, el patrocinador fue el senador estatal del Distrito 8, Ram Villivalam.

“Actualmente, muchas familias de inmigrantes y refugiados tienen acceso restringido a ciertos servicios mediante licencias de conducir para visitantes temporales y sufren el estigma de tener solo eso como forma de identificación”, dijo Villivalam.

Las nuevas licencias de conducir reemplazarán a la actual Licencia de Conducir para Visitantes Temporales (TVDL) y tendrán una vigencia de cuatro años. Cabe señalar, que más de 300,000 personas en Illinois actualmente tienen un TVDL.

“Illinois se une a numerosos estados con procesos similares, como es el caso de California, Maryland, Nueva Jersey, Nueva York, Oregón y Colorado”, dijo Ricardo Estrada, director ejecutivo de la organización Metropolitan Family Services.

