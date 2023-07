Autoridades alertan sobre ola de robos a mano armada en barrios de Chicago

Chicago.-Al menos 15 personas han sido asaltadas por sospechosos a mano armada en un periodo de tres días esta semana, dijeron las autoridades.

Los robos ocurrieron en los vecindarios de West Loop, Mayfair, West Rogers Park, Uptown, Albany Park y North Mayfair.

La Policía de Chicago dijo que los sospechosos salen de un automóvil, amenazan a las víctimas con una pistola y les roban las carteras, el dinero en efectivo y los teléfonos celulares.

En varios de los incidentes, los ladrones golpearon a las víctimas en la cara con el arma.

Los sospechosos se describen como de 18 a 25 años, visten ropa oscura y pasamontañas negros.

Estos son los lugares, días y horas de los atracos:

*El domingo, en la cuadra 600 W. Madison St. a las 2:30 am.

*El domingo, en la cuadra 4500 N. Keokuk Ave. a las 3:17 am.

*El domingo, en la cuadra 1900 W. Norwood St. a las 3:30 am.

*El domingo, en la cuadra 2000 W. Peterson Ave. a las 4:02 am.

*El domingo, en la cuadra 6400 N. Oakley Ave. a las 4.19 am.

*El domingo, en la cuadra 6400 N. Claremont Ave. a las 4.22 am.

*El lunes, en la cuadra 2000 N. Damen Ave. a las 6:25 am.

*El martes, en la cuadra 2100 W. Demon Ave. a las 4:37 am.

*El martes, en la cuadra 6000 N. Western Ave. a las 4:45 am.

*El martes, en la cuadra 5000 N. Broadway Ave. a las 4:50 am.

*El martes, en la cuadra 3800 W. Lawrence Ave. a las 4:55 am.

*El martes, en la cuadra 3800 W. Lawrence Ave. a las 5 am.

*El martes, en la cuadra 4900 N. Elston Ave. a las 5: 04 am.

*El martes, en la cuadra 5300 N. Elston Ave. a las 5: 19 am.

Si tiene alguna información sobre los robos, debe comunicarse con los detectives del área al (312) 746-7394.

