Recaudan fondos para apoyar con gastos médicos a Carlos Arango, reconocido activista de Chicago

Un luchador al pie del cañón en defensa de los derechos de los inmigrantes. Así es como se le conoce en la comunidad de Chicago a Carlos Arango, quien reside en la ciudad desde hace 48 años.

Originario de la Ciudad de México, Arango, de 76 años, es líder del Frente Nacional de Inmigrantes, abogado de profesión y egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Es un reconocido activista de Chicago, precursor del voto de los mexicanos en el exterior e incansable defensor de sus connacionales desde este lado de la frontera.

El empeño y la dedicación de Arango han ayudado a mejorar la condición de vida en los barrios hispanos de Chicago.

Ahora, este destacado y veterano defensor de los derechos de los inmigrantes en Chicago está enfrentando serios desafíos con su salud.

Por ello, el Comité de Amigos de Carlos Arango está organizando una campaña de recaudación de fondos para apoyar con la cirugía y otros gastos médicos del activista.

Omar López, miembro del Comité Amigos de Carlos Arango y organizador de la campaña, ha abierto una cuenta de GoFundMe a beneficio de Arango (www.gofundme.com/f/comite-amigos-de-carlos-arango), residente de Brighton Park, barrio en el suroeste de Chicago.

Hasta el cierre de esta edición se habían recaudado $4,725, la meta es alcanzar los $10,000.

“En los 48 años que ha residido en Chicago, Carlos Arango ha ayudado a mejorar la condición de vida en nuestros barrios y ha ayudado a desarrollar líderes comunitarios. Sin embargo, en los últimos ocho meses Carlos ha estado bajo cuidado médico intensivo para más de una condición física y su estado de salud lo ha mantenido alejado del trabajo que más le da satisfacción”, se lee en la página de GoFundMe organizada por Omar López, director ejecutivo de la organización CALOR.

Carlos Arango se prepara para ser intervenido quirúrgicamente, el próximo 25 de julio, por un problema en la próstata en el Centro Médico de la Universidad Rush en Chicago.

Muchos amigos, gente que lo ha conocido, que ha sido impactada por el tipo de actividades que Carlos Arango lleva a cabo, ahora tienen la oportunidad de colaborar y donar algo para mitigar las condiciones por las que está pasando, explica López a La Raza.

López menciona que, en los últimos 48 años, Arango ha estado contribuyendo a que la calidad de vida de las comunidades mejore y que siempre lo ha hecho de una forma desinteresada: “nunca ha andado buscando trabajos que le den salarios altos, él siempre ha estado básicamente funcionando con lo mínimo todo el tiempo, así que nos reunimos, pensamos que era propio abrir esa cuenta de GoFundMe para que de alguna forma mitigue un poco lo que necesita él resolver económicamente”.

“La participación de Arango siempre ha sido muy desinteresada, lo que siempre lo ha movido ha sido el bienestar de nuestras familias”, señala López. “El hecho está muchos de nuestros contemporáneos escalaron en cuestión de trabajos y sueldos, él no, él siempre se ha mantenido con una misma actitud y con el mismo interés que es más que todo la comunidad, nunca ha estado buscando escalar económicamente dentro de las estructuras, el compromiso de él siempre ha sido con nuestros barrios, con nuestras comunidades, creo que esa es una de las características de Carlos”.

“Esta es una oportunidad para todos nosotros poder mostrar nuestra gratitud y el cariño que tenemos hacía Carlos por toda una vida de compromiso con nuestras comunidades”, remarca López.

‘Hay que ponerle buena cara al mal tiempo’

Carlos Arango, a solo días de su cirugía, se siente tranquilo, positivo y, sobre todo, mantiene el buen sentido del humor que siempre lo ha caracterizado.

Hace unos meses comenzó a sentir malestares debido a un problema por engrandecimiento de la próstata, menciona Arango a La Raza. “Fui al hospital y encontraron más cosas, abrieron la caja de pandora y vieron que lo que tenía era un problema en la próstata, estuve en el hospital. Fue difícil porque sí me llevaron de emergencia y allí me tuvieron una semana ‘guardadito’, haciéndome exámenes, pruebas y todo”.

Después de la cirugía Arango tendrá que seguir un tratamiento y los médicos le han dicho que su recuperación podría tardar un mes.

Arango tiene seguro de salud a través del sistema Medicare, pero solo le cubre el 80%, el resto deberá ser pagados con dinero de su bolsillo.

Ahora dice que no puede hacer mucho esfuerzo porque “me han puesto un catéter, me tienen así, yo digo que es antisocial eso. Este es mi sabático, está feo mi sabático”, sonríe y agrega. “Lo único bueno es que el humor no se me acaba. Hay que ponerle buena cara al mal tiempo”.

Aunque en Chicago Arango vive solo, ya que su esposa falleció hace varios años y sus hijos viven en México, él reconoce que se ha sentido querido y apreciado. “Mis amigos están al pendiente, he tenido mucho apoyo, se agradece mucho. Bien dicen que los amigos se conocen en la cárcel y en la enfermedad”.

“Estoy tomándolo como algo que tiene que hacerse, como algo muy positivo, me imagino que todo va a salir bien, vamos a salir adelante para seguir dando ‘lata’…”, puntualiza Carlos Arango.

Usted puede ayudar

Si desea apoyar a Carlos Arango visite la página de la campaña de donación en su favor en GoFundMe: www.gofundme.com/f/comite-amigos-de-carlos-arango.

