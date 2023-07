Empleados de la planta de producción de Portillo’s en Addison luchan por sindicalizarse

Fernando Jiménez ha trabajado para Portillo’s por 33 años. Él dijo que durante ese tiempo ha hecho de todo en la compañía: desde cocinar carne hasta arreglar máquinas. Ahora, Jiménez y otros compañeros de empleo luchan por sindicalizarse.

“Necesitamos nuestro contrato sindical, nosotros votamos limpiamente por nuestro sindicato. Estamos exigiendo a Portillo’s que respete nuestra decisión de sindicato y que deje de seguir alargando el proceso de negociaciones. Queremos nuestro contrato sindical y lo queremos ya”, hizo hincapié Jiménez.

Así como Jiménez, otros trabajadores de la planta de producción de la compañía en Addison lideran esfuerzos para unirse al sindicato nacional Iron Workers.

Los trabajadores de producción de alimentos de Portillo’s en Addison, Illinois, votaron el 13 de abril de 2023 a favor de tener una representación sindical.

Y en días recientes, empleados de producción de Portillo’s y líderes sindicales y laborales se plantaron afuera del restaurante Portillo’s ubicado en 100 W. Ontario, en Chicago, para anunciar la decisión sobre su caso formulada por la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB, por sus siglas en inglés) y exigir que la empresa inicie las negociaciones del contrato.

La Junta Nacional de Relaciones Laborales falló a favor de los trabajadores al no encontrar mérito en las objeciones de Portillo’s.

En la conferencia de prensa estuvieron presentes trabajadores de producción de Portillo’s en Addison, miembros del sindicato Iron Workers, funcionarios electos y organizadores del Centro de Trabajadores de Arise Chicago, entre otras personas.

Según los manifestantes, Portillo’s no ha honrado el voto mayoritario de los trabajadores en favor de sindicalizarse y, por el contrario, ha utilizado tácticas dilatorias, como la presentación ante la NLRB de una objeción al proceso de votación de los empleados sobre si querían o no sindicalizarse. Los trabajadores en favor de sindicalizarse consideran que esa objeción no tiene fundamento. La empresa considera que esa votación debe anularse porque el sindicato logró un voto mayoritario al ofrecer a los empleados promesas de beneficios de inmigración que no podría realmente cumplir.

Los empleados quieren que su contrato escrito incluya salarios más altos y días libres por enfermedad.

‘Nos mintieron’

Jennifer Rojas solo tiene un año trabajando para Portillo’s y dijo que gana casi lo mismo que un trabajador que lleva más de 20 años laborando en la compañía, lo cual le parece injusto.

Rojas quiere que Portillo’s respete la votación mayoritaria de los empleados en favor de sindicalizarse. “Después de que nosotros ganamos nuestra elección sindical, Portillo’s nos dijo en nuestra cara que respetaría nuestra elección de sindicalizarnos y que negociaría de buena fe. Pero nos mintieron. Estamos aquí para decirle a Portillo’s que queremos que respete la decisión de la Junta Nacional de Relaciones Laborales, que respete nuestra decisión, que cumpla su palabra y que dejen de estar metiendo apelaciones que van contra nuestra voluntad. Nosotros ganamos limpiamente”.

La concejal del Distrito 14, Jeylú Gutiérrez, estuvo presente en la conferencia de prensa en apoyo a los trabajadores. Gutiérrez dijo: “Solo le pedimos algo muy sencillo a Portillo’s: que deje a estas personas trabajar y los deje trabajar como debe de ser, con el apoyo y con sus derechos que ellos poseen”.

Para Brenda Bedolla, organizadora del sindicato Iron Workers, el objetivo de Portillo’s es alargar el proceso porque la empresa piensa que eso puede cansar a estos trabajadores. Bedolla afirma que lo que Portillo’s no sabe es que este grupo de trabajadores no tiene miedo y seguirá luchando hasta que sus voces sean escuchadas. “Tomamos la decisión de la Junta Nacional de Relaciones Laborales como una gran victoria y continuaremos luchando para asegurar que estos trabajadores obtengan su primer contrato sindical”.

En una declaración dirigida a La Raza, la empresa Portilló’s afirmó: “Si bien estamos decepcionados del resultado del fallo preliminar, continuaremos evaluando nuestras opciones para descartar el resultado de la elección del 13 de abril en nuestra planta de producción de alimentos en Addison, Illinois. Para nosotros, lo correcto es realizar una nueva y justa elección, considerando la actividad deshonesta sustentada en testimonios de primera mano y en declaraciones juradas de testigos. Pese a que la Junta Nacional de Relaciones Laborales reconoció que el agente del sindicato, Arise, hizo promesas que la NLRB dijo que los miembros del equipo sabían que el sindicato no podía cumplir, no anuló este proceso. Como se indica en nuestra presentación inicial, representantes del sindicato hicieron falsas promesas a miembros del equipo para asegurarse una mayoría, entre ellas la noción de que, a cambio de votar por el sí, el sindicato les daría una vía a la ciudadanía, incluyendo green cards. Seguiremos delante de buena fe, poniendo a nuestro equipo primero a lo largo este proceso. Nos mantenemos orgullosos del salario competitivo, el crecimiento de carrera, las oportunidades del desarrollo y los extraordinarios beneficios –incluidos seguro médico, tiempo libre pagado, programa de bienestar, beneficios de comida y programas de premios y reconocimiento– que les proveemos a todos los miembros de nuestro equipo”.

—

La cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias al apoyo del Chicago Community Trust.