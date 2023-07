Trabajadores de la tortillería ‘El Milagro’ celebran acuerdo que reconoce sus derechos laborales

Después de casi dos años de lucha intensa por mejores condiciones laborales, empleados de la tortillería El Milagro se anotaron un logro histórico, ya que sientan un precedente para el accionar de otros trabajadores a nivel local y nacional.

Según los organizadores del Centro de Trabajadores de Arise Chicago, la tortillería El Milagro gastó más de $1.7 millones para presionar a sus empleados para que no se organizaran, pero sin éxito.

Ahora la fábrica El Milagro tendrá que informar a sus trabajadores sobre sus derechos, incluido el de organizarse, a raíz de un acuerdo al que llegó la empresa con la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB, por sus siglas en inglés).

Laura Garza, directora del Centro de Trabajadores de Arise Chicago, explicó el motivo por el cual la tortillería El Milagro llegó a un acuerdo. Si no hubieran llegado a un acuerdo, dijo Garza, la empresa “habría ido a juicio, donde se habrían enfrentado a una montaña de pruebas que muestran cómo, creemos, intimidaron ilegalmente y tomaron represalias contra sus trabajadores por organizarse. En lugar de enfrentarse al juicio, la empresa llegó a un acuerdo y tendrá que comunicar claramente a sus trabajadores que tienen el derecho legal de organizarse sin amenazas ni represalias”.

‘No retrocedieron ante las amenazas de la empresa’

Esta es un logro sustantivo porque los trabajadores de El Milagro no retrocedieron ante las presiones de la empresa, señalan activistas. “Se mantuvieron fuertes a pesar de que la empresa gastó más de $1.7 millones en tácticas de intimidación y represión sindical, incluido el uso de amenazas de inmigración”, destacó Garza.

La lucha de los empleados liderada por el Centro de Trabajadores de Arise Chicago comenzó en 2021 cuando trabajadores abandonaron el trabajo en la tortillería para protestar por las condiciones laborales injustas.

“En septiembre de 2021 empezamos nuestra lucha pidiendo mejores condiciones de trabajo y salariales. Seguimos en la lucha, no hemos conseguido todo lo que queremos, pero estamos en el camino”, dijo Pedro Manzanares, uno de los trabajadores de la tortillería El Milagro en La Villita.

“Han gastado casi 1.8 millones de dólares solo para tratar de detenernos. Hubieran gastado ese dinero en darnos un aumento y en mejores condiciones de trabajo, eso hubiera sido mucho mejor”, dijo Manzanares.

Docenas de trabajadores de la tortillería El Milagro en La Villita, funcionarios electos, líderes comunitarios, religiosos y miembros del Centro de Trabajadores de Arise Chicago se reunieron en días pasados afuera de la fábrica para hablar sobre dicho acuerdo laboral.

“La compañía pagó 1.8 millones de dólares para esta pelea legal. Ese dinero debió haber ido para los trabajadores y para poder mejorar las condiciones de trabajo”, recalcó la representante estatal Celina Villanueva.

Trabajadores de El Milagro, funcionarios electos y miembros de Arise Chicago celebran el acuerdo logrado frente a la fábrica de tortillas en La Villita. (Cortesía Shelly Ruzicka / Arise Chicago) Crédito: Cortesía

Jorge Mújica, organizador de campañas estratégicas de Arise Chicago, dijo que hay muy pocas leyes que garanticen derechos para los trabajadores en Estados Unidos. “Fuera del salario mínimo, el patrón no está obligado a aumentar los salarios, no existe la palabra vacaciones en las leyes laborales, no existe el concepto de días festivos. Pero hay una ley muy importante, que es la ley que les da a los trabajadores el derecho a organizarse sin que la compañía los amenace, los intimide, los suspenda y hable de su estatus migratorio, eso está prohibido cuando los trabajadores se organizan y eso fue lo que hicieron los trabajadores de El Milagro”.

Por su parte, Alfredo Benedetti, trabajador de El Milagro celebró el acuerdo. “Estamos celebrando que la Junta Nacional de Relaciones Laborales nos ha dado la razón diciendo que sí tenemos derechos a organizarnos y a tener mejores condiciones laborales”.

“Me gustaría que El Milagro no solo sea famoso por sus productos sino famoso también por el trato que da a los empleados, los trabajadores merecemos que nos traten con dignidad y respeto”, dijo Alma Sánchez ,otra trabajadora de la tortillería.

Tanto los organizadores laborales como los trabajadores dijeron que seguirán en la lucha e instan a la compañía a cumplir con el acuerdo.

La Raza contactó a la tortillería El Milagro en Chicago, pero al cierre de edición no obtuvimos respuesta.

Sin embargo, la compañía en respuesta al acuerdo indicó a través de un comunicado dirigido a la prensa lo siguiente: “El Milagro siempre ha cumplido con la ley y lo seguirá haciendo. Nuestra empresa atiende las preocupaciones de los empleados y actuamos en consecuencia. Esta política refleja nuestros valores y compromiso con la mejora continua en el lugar de trabajo”.

