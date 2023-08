Gran aceptacion de los fármacos naloxona entre los asistentes al Lollapalooza de Chicago

Chicago.- Si asiste al festival de música de cuatro días Lollapalooza no se sorprenda si ve filas muy largas, no es porque están repartiendo playeras o comida, la causa es que una organización sin fines de lucro viene proporcionando naloxona de manera gratuita.

Hoy en día, esto incluye a alguien que ingiere accidentalmente fentanilo mortal.

Lollapalooza se está asociando con una agencia para la prevención de sobredosis “This Must be the Place” para distribuir naloxona gratis.

El puesto cerca de la fuente de Buckingham también brinda información y advierte sobre los riesgos de las drogas y el peligro del fentanilo.

