Migrantes en Chicago deben cumplir las reglas de los refugios para evitar ser expulsados

Chicago.- Al tiempo en el que algunos migrantes están siendo expulsados por infringir las reglas de los refugios de Chicago, decenas de solicitantes de asilo continúan llegando de la frontera sur a la ciudad en autobuses y durmiendo en el piso de las estaciones de policía.

Tras varias violaciones al toque de queda, dos familias migrantes fueron expulsadas del antiguo Motel Super 8 ubicado en el barrio de Rogers Park al norte de Chicago.

Las reglas hay que cumplirlas en los 15 refugios para los recién llegados de la ciudad, dijeron funcionarios.

“En una semana, 1,000 nuevos inmigrantes han llegado a la ciudad de Chicago. No hay un plan articulado claro sobre qué hacer a corto y largo plazo para estas personas, así también cómo vamos a pagar por todo esto”, dijo el concejal del Distrito 15, Raymond López.

Once autobuses llegaron la semana pasada, elevando el número de inmigrantes que llegaron a Chicago desde agosto pasado a más de 13,000. Cerca de 6,400 están alojados en refugios de la ciudad y más de 1,000 esperan en las estaciones de policía y el aeropuerto O’Hare.

Según el concejal López, muchos de los refugios ya están llenos de migrantes, por lo que se necesita comenzar a buscar nuevos vecindarios y otras opciones. “Sin un final a la vista, no sé cuánto tiempo más podamos absorber a estas personas”.

Mientras tanto, cada persona o familia colocada en un refugio debe firmar un contrato y seguir reglas estrictas, según funcionarios de la ciudad.

“Establecen toque de queda, no fumar, no usar drogas, no beber alcohol en las instalaciones, expectativas bastante básicas de cualquiera de nuestros refugios”, dijo el concejal del Distrito 42 Brendan Reilly.

El toque de queda en los refugios de migrantes es a las 11 pm, las personas que infrinjan el reglamento pueden ser expulsadas del albergue y el Departamento de Servicios Familiares y de Apoyo intentará encontrarles otro sitio temporal. En tanto, los recién llegados también son expulsados por amenazas verbales a otros residentes y al personal o por actos de violencia.

“Para vivir en estas instalaciones firmas un contrato. Estas son reglas muy básicas para mantener a todos seguros y saludables, y desafortunadamente, algunas personas no cumplen con esas reglas”, dijo el concejal Reilly.

Los concejales Brendan Reilly y Raymond López que tienen refugios en sus barrios, dijeron que ha habido muy pocas personas expulsadas por violaciones dentro de los albergues.

“Es una crisis humanitaria que nadie en el Ayuntamiento de Chicago cree que disminuirá pronto”, dijo López. Y agregó: “Con 102 condados en Illinois, es hora de que el resto del estado comparta la carga”.

Con información de ABC7 Chicago

