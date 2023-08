Alcalde Brandon Johnson habla sobre los 100 días en el cargo y los desafíos de la ciudad

Chicago.- El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, habló este viernes sobre sus casi primeros 100 días en el cargo, destacó sus logros y desafíos que incluyen el crimen y la crisis migratoria de los recién llegados de la frontera sur a la ciudad.

Brandon Johnson calificó sus primeros 100 días como “una oportunidad y un viaje increíble”. “He estado por toda la ciudad de Chicago y dondequiera que voy, la gente siente la emoción, la energía que ha cambiado en la ciudad”.

Johnson, confía en haber sentado una base firme, aunque dice que está claro que hay mucho trabajo por hacer.

Sin embargo, el exorganizador del Sindicato de Maestros de Chicago (CTU, por sus siglas en inglés) evadió preguntas específicas sobre las negociaciones inminentes sobre un nuevo contrato de maestros, el despido de la comisionada de salud pública de la ciudad, Dra. Allison Arwady, su promesa de campaña sobre el personal policial.

Algunos críticos cuestionan la objetividad del exorganizador del Sindicato de Maestros de Chicago, Brandon Johnson, particularmente cuando la ciudad se prepara para negociar un nuevo contrato de maestros con CTU.

Johnson se negó a discutir el despido de Arwady o cualquier plan específico para abordar el aumento de casos de covid-19.

“He sido reacio a hablar de eso porque no creo que sea moral discutir el despido de alguien, la consecuencia de eso, me estás pidiendo que degrade o sea crítico y no creo que el espacio público sea lo más apropiado”, dijo Johnson.

Cuando se le preguntó si estaba satisfecho con el liderazgo de la Autoridad de Tránsito de Chicago (CTA, por sus siglas en inglés) plagado de quejas sobre la seguridad y el servicio, Johnson dijo que su administración estaba evaluando a todas las agencias de la ciudad.

Al destacar sus primeros meses en el cargo, Johnson habló sobre sus esfuerzos para impulsar el empleo de verano para jóvenes.

El alcalde Brandon Johnson dijo que cree que el programa de trabajo de verano, que contrató a 24,000 jóvenes, ayudó a contribuir a la caída de asesinatos y tiroteos de este año. Pero una ola de robos durante la noche sigue siendo una preocupación.

Johnson promocionó entre sus éxitos el movimiento de su iniciativa ‘Bring Chicago Home’ para ayudar a las personas sin hogar, y sus esfuerzos para renovar el enfoque policial para que incorpore su promesa de campaña de utilizar expertos en salud mental para algunas llamadas al 911.

“Estamos avanzando para aprobar esto, de hecho hemos cambiado la dinámica en la ciudad mientras nos preparamos para confirmar a nuestro próximo Superintendente de Policía de Chicago”, dijo Johnson.

Johnson también continúa presionando para sacar a los inmigrantes de las estaciones de policía y llevarlos a viviendas más adecuadas, señalando que desde que asumió el cargo han llegado a Chicago 90 autobuses más con familias migrantes.

“Vamos a seguir encontrando más espacios y abordar a las personas sin hogar en su conjunto”, dijo Johnson.

Con información de ABC7 Chicago, NBC5 Chicago y WGN

