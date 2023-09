Algunos residentes de Hyde Park están enojados ante la pronta llegada de migrantes al Hotel Lake Shore de Chicago

Chicago.- Vecinos de Hyde Park asistieron a una reunión comunitaria, el miércoles por la noche, para discutir sobre el nuevo refugio temporal de los migrantes.

Un portavoz de la oficina del alcalde de Chicago dijo que el Hotel Lake Shore podría albergar hasta 300 inmigrantes.

Se tiene previsto que los solicitantes de asilo inicien la mudanza tan pronto como el viernes al Hotel Lake Shore.

Esto se produce al tiempo que la ciudad está luchando contra la constante afluencia de inmigrantes que hasta el momento suman más de 13,000 personas. Algunas de ellas, duermen en el piso de las estaciones de policía ante la falta de un refugio temporal.

Al menos cuatro autobuses de inmigrantes llegaron de la frontera sur a Chicago esta semana, indicaron las autoridades.

Unos 120 inmigrantes vivieron en el Hotel Lake Shore a principios de este año, en enero y marzo.

Se eligió ese hotel, en parte, porque anteriormente albergaba a inmigrantes a principios de este año. Pero algunos vecinos dicen que en aquel entonces había problemas con el ruido, la limpieza e incluso el consumo de drogas.

Los residentes de Hyde Park manifestaron su enojo sobre el plan de refugio en el área durante una reunión con los funcionarios de la ciudad.

“¡No los quiero allí! Llévenlos a otro lugar o envíelos de regreso a Venezuela. No me importa adónde vayan”, dijo la residente Doris Lewis. “Esto está mal. El 73 por ciento de las personas sin hogar en la ciudad son negros, ¿qué has hecho por ellos?”, pregunta Lewis a las autoridades. Otra mujer dijo: “Creemos que todas las comunidades deberían apoyar a los solicitantes de asilo”.

Las autoridades dicen que el Hotel Lake Shore se utilizará como refugio durante seis meses y que los inmigrantes que se alojarán allí serán familias con niños, muchos de ellos con necesidades médicas.

Mientras que el concejal del Distrito 5, Desmon Yancy dijo que se enteró de la mudanza la semana pasada por lo que convocó a una reunión inmediatamente. “En aras de la transparencia, es por eso que estamos en una sala, porque sentí que era importante que los miembros de la comunidad supieran lo que estaba pasando en su vecindario incluso si la oficina del alcalde no estaba dispuesta a hacerlo”.

Los recién llegados deben esperar 150 días para solicitar un permiso de trabajo y quienes están en la primera línea para enfrentar la crisis dicen que parte de la solución es conseguir que los inmigrantes que buscan asilo trabajen.

Con información de ABC7 Chicago y Fox 32 Chicago

—

La publicación de noticias y la cobertura editorial de La Raza en internet son posibles en parte gracias al Chicago Community Trust. Agradecemos su apoyo a nuestro trabajo informativo en beneficio de la comunidad hispana de Chicago.