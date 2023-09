FEMA abre cuatro centros de ayuda a damnificados por desastres en Chicago y suburbios

Chicago.- Para las personas afectadas por las fuertes lluvias que ocasionaron inundaciones en el oeste de Chicago y en los suburbios de Cicero y Berwyn hay buenas noticias, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) ha abierto cuatro centros de recuperación por desastres con la finalidad de ayudar a los residentes afectados por las tormentas e inundaciones ocurridas del 29 de junio al 2 de julio en el Condado de Cook.

Los funcionarios de FEMA y la Administración de Pequeñas Empresas estarán disponibles para ayudar a los residentes que necesiten asistencia económica por desastre.

La fecha límite para registrarse en FEMA es el próximo 16 de octubre.

Las ubicaciones y horarios son los siguientes:

*Centro comercial Washington Square, 4851 W. North Ave., en Austin de Chicago. El horario es de lunes a domingo de 7 am a 7 pm.

*Morton College, 3801 S. Central Ave. en Cicero. El horario es de lunes a sábado de 7 am a 7 pm.

*Columbus Square Fieldhouse, 500 S. Central Ave., en Austin de Chicago. El horario es de lunes a viernes de 8:30 am a 7 pm, sábado: 9:30 am a 6 pm. En el Día del Trabajo, de 9 am a 2 pm.

*Estacionamiento de Berwyn Grove Ave., 3310 Grove Ave. en Berwyn. El horario es de lunes a domingo de 7 am a 7 pm.

Para más información sobre la ayuda de FEMA ingrese a la liga: https://www.fema.gov

