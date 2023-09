Trabajadores del Hotel Kinzie en Chicago vuelven a sus trabajos luego de ser suspendidos

Con megáfono en mano, cacerolazos y hasta con tambores, un grupo de trabajadores se plantó frente al Hotel Kinzie de Chicago para realizar un piquete informativo y protesta ante la falta de un contrato sindical.

Los trabajadores dijeron durante la manifestación, el pasado viernes 1 de septiembre, que ya no existía un contrato sindical con ese hotel porque el que tenían venció a la medianoche del 31 de agosto de 2023.

En agosto, al menos 31 hoteles de Chicago llegaron a un acuerdo con sus trabajadores antes de la expiración del contrato, incluidas propiedades operadas por Hilton, Marriott y Hyatt.

El contrato ratificado establece que los hoteles limpien las habitaciones todos los días, proporcionen un mínimo de $25 por hora a los trabajadores que no reciben propinas, mantengan una excelente cobertura de salud para su personal y fortalezcan sus pensiones.

Por su parte, el Hotel Kinzie indicó que estaba de acuerdo con los términos que otros hoteles habían aceptado, pero solicitó cambios adicionales al contrato.

‘No fue una huelga’

Algunos trabajadores del Hotel Kinzie volvieron a manifestarse, el pasado lunes, Día del Trabajo, solo que esta vez para denunciar lo que ellos consideran son represalias laborales por parte de su empleador, después de que ellos efectuaron piquetes informativos debido a un contrato vencido. Estos empleados insisten que no realizaron una huelga. Dicen que es ahora no se les permite la entrada al hotel para continuar desempeñando su trabajo.

Bob Reiter, presidente de la Federación Laboral de Chicago, dijo que las acciones de la dirección del hotel son ilegales. Según Reiter, el grupo de trabajadores está amparado bajo leyes federales que prohíben las represalias de empleadores por manifestarse.

“Estoy aquí para decirles que cada una de las personas que representamos cuenta”, dijo Reiter durante la manifestación a la que también asistió el concejal del Distrito 22, Michael Rodríguez, líder del Comité de Desarrollo de Trabajadores de la Ciudad de Chicago. Rodríguez expresó su respaldo a los trabajadores.

UNITE HERE Local 1 es un sindicato que representa a más de 15,000 empleados del sector hotelero en Chicago.

“El Hotel Kinzie necesita retroceder y mostrar a los trabajadores de nuestra ciudad y a los visitantes que vienen de todo el mundo el verdadero espíritu de la hospitalidad de Chicago”, dijo Karen Kent, presidenta de UNITE HERE Local 1.

Se informó que a los trabajadores del Hotel Kinzie que participaron en la manifestación no se les permitió trabajar y recibieron cartas de la dirección diciendo que estaban siendo reemplazados.

En la carta firmada por la gerente general del Hotel Kinzie, Karen Criss, se lee en parte: “Estamos ejerciendo nuestro derecho bajo la NLRA de contratar a un trabajador de reemplazo para continuar con las operaciones. Tiene la oportunidad de solicitar que lo reintegren después de la huelga. Sin embargo, no hay garantía de que haya puestos disponibles”.

El lunes, líderes sindicales y funcionarios electos se unieron a los manifestantes para pedir que la gerencia del Hotel Kinzie reintegre a sus labores a los 13 empleados sindicalizados a quienes se les ha impedido la entrada a su lugar de empleo.

José Sánchez, empleado del Hotel Kinzie durante 16 años, es uno de los 13 trabajadores que recibieron una carta en la que decía que estaba siendo reemplazado.

Sánchez, en entrevista con La Raza, dijo que el 31 de agosto a los trabajadores sindicalizados se les venció el contrato, por lo que al día siguiente hicieron un piquete con el propósito de informar a la gente que ya no tenían contrato. “Estaba en mi día libre el día del piquete, cuando regresé al otro día normal a trabajar, a las 6:30 am, la compañía me recibe con una carta donde me dice que tengo que salir, abandonar mi trabajo y que no puedo trabajar por participar en dicha acción con mis compañeros”.

“Nosotros no hicimos huelga, nosotros realizamos piquetes informativos”, precisó Sánchez.

“Hasta el lunes fueron 12 trabajadores a los que no se les permitió la entrada para continuar con sus labores en el hotel, ya para el martes somos 13”, destacó Sánchez a La Raza.

En una declaración dirigida a La Raza, Karen Criss, gerente general del Hotel Kinzie dijo: “El Hotel Kinzie aceptó todos y cada uno de los términos propuestos por el sindicato antes de que expirara el acuerdo, incluido el aumento de compensación que iguala a todos los demás hoteles. Valoramos a todos nuestros empleados y nos complace reiterar que, de hecho, se ha acordado una mayor compensación. El sindicato ha acordado reunirse el 7 de septiembre para discutir lo que consideramos cambios muy menores al acuerdo, que esperamos resolver en ese momento”.

La Raza le preguntó a Criss cuándo los 13 trabajadores a quienes se les ha impedido la entrada al hotel podrán volver a su lugar de trabajo. Criss no respondió a esa pregunta.

“Estamos pidiendo ahora regresar a nuestras posiciones, todos hemos trabajado en el hotel por muchos años, hemos puesto nuestra vida, nuestro corazón, es nuestra segunda casa y es el soporte económico de nuestro hogar”, remarcó Sánchez.

El pasado viernes 9 de septiembre, los 12 trabajadores suspendidos regresaron a su trabajo en sus puestos previos, luego de que el hotel y el sindicato negociaron el jueves anterior, según informó la televisora ABC7 Chicago.

—

La cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias al apoyo del Chicago Community Trust.