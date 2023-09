Mexicanos en La Villita se preparan para celebrar la Independencia mexicana

Cerca al icónico Arco de La Villita se divisaba una muchacha de cabellos negros, delgada, piel canela, lucía con garbo un sombrero y una playera mexicana. Ella desde un vehículo en movimiento saludaba con una sonrisa contagiosa a las decenas de transeúntes que compraban y a los comerciantes que vendían sus mercancías.

La bandera mexicana flameaba en la ventana de coches de todos los tamaños y modelos cuando recorrían el corredor de la Calle 26 en el barrio mexicano de La Villita en Chicago.

“¡Viva México! ¡Viva México!”, decían los conductores mientras tocaban las bocinas de sus vehículos.

Celebrar la Independencia de México en las calles de La Villita es una tradición en Chicago. Crédito: Impremedia

Se alistan para el desfile

El ambiente de fiesta que ya se vive en La Villita y otras partes de Chicago es solo una antesala a las celebraciones por el aniversario 214 de la Independencia de México.

Esta será la primera vez que la Cámara de Comercio de La Villita celebre el desfile anual un sábado y en la fecha exacta del Día de la Independencia de México, que se conmemora el 16 de septiembre.

El tema del desfile “Tu México, Tu Chicago” se centrará en la identidad y la cultura mexicana con énfasis en representar a cada estado de México, según informó en parte la Cámara de Comercio de La Villita.

“Esperamos celebrar un evento tan importante con la comunidad por primera vez el Día de la Independencia de México, el 16 de septiembre”, dijo Blanca Soto, directora de Operaciones de la Cámara de Comercio de La Villita en un comunicado. “La seguridad, como cada año, sigue siendo nuestra máxima prioridad y planeamos ofrecer un desfile seguro y divertido para que lo disfruten nuestros residentes y visitantes”.

Alegría y entusiasmo

De regreso al corredor de la Calle 26 se ve a Arturo De La Rosa con su bandera mexicana junto a su carrito ambulante en el que vende cantaritos con la ayuda de su esposa.

“Esperamos las fiestas patrias con mucha alegría y entusiasmo, ya que solamente es una vez al año que tenemos esta celebración y que tenemos la oportunidad de que aquí en Chicago tengamos un pedacito de México como es aquí en La Villita”, dijo De La Rosa, originario de Taxco, Guerrero, mientras ayudaba a su hijo a sostener su bandera.

De La Rosa destacó no solo el ambiente festivo de la Calle 26 sino también el aporte de la comunidad mexicana a la ciudad. “Los mexicanos somos una comunidad muy importante para la ciudad, que aporta económica y socialmente”.

Según De La Rosa, la celebración de este año será única. “Será un día muy especial, a mucha gente le va a dar mucho gusto porque el desfile va a realizarse el mero día del aniversario de la Independencia de México”.

José Luis González y Saúl Gutiérrez venden banderas mexicanas en la Calle 26 de Chicago. (Belhú Sanabria / La Raza) Crédito: Impremedia

José Luis González, natural de Guanajuato, y Saúl Gutiérrez, procedente de Guerrero, ambos comenzaron a vender las banderas mexicanas desde hace quince días. Pero este es el tercer año que comercializan su mercancía en la Calle 26.

“El negocio está un poquito despacio, pero el ambiente está bien alegre”, mencionó González.

Con sombrero, lentes negros y playera celeste encontramos sentado en un banco a Saúl Gutiérrez, el domingo por la tarde. Para él todavía no hay mucho movimiento en el negocio durante esta época festiva. “Muchas de las personas que están comprando ahora son más turistas, pero los locales casi no”, dijo.

González y Gutiérrez no se perderán el desfile el sábado 16 de septiembre e incluso llegarán con mucha anticipación. “Vamos a estar acá para el desfile temprano, a las siete de la mañana, para apartar lugar”.

Para Gutiérrez es muy importante preservar la cultura y las tradiciones mexicanas. “Es bonito expresar nuestra cultura, desafortunadamente la juventud, muchos de ellos, están perdiendo la cultura, la práctica, lo que significa las raíces que tenemos”.

El tamaulipeco Rafael Patiño se tomaba un breve descanso mientras saboreaba un rico mango en su puesto ambulante en el que vende con su esposa Celia Patiño, nopalitos, cacahuates, mangos y tunas.

Los esposos Patiño todos los días venden sus productos en la Calle 26, excepto cuando hay desfile.

“Ese día no vendemos, hay mucha gente, no se puede vender. A veces venimos a ver el desfile o nos vamos para otro lado a celebrar”, mencionó Celia Patiño.

Rafael Patiño y su esposa Celia Patiño en el puesto en el que venden nopalitos, cacahuates, mangos y tunas. (Belhú Sanabria / La Raza) Crédito: Impremedia

Fruta cortada, aguas frescas, chicharrones, elotes y hasta papitas doradas son los antojitos mexicanos que Yolanda Banda vende en su carrito ambulante en Calle 26, desde hace más de una década. Ella emigró de México a Estados Unidos hace 30 años.

“El desfile ahora será el mero día, ya tenía tiempo que el 16 de septiembre no caía sábado, es motivo para celebrar, hay que echarle ganas a todo lo que hagamos, seguirle, no nos queda de otra”, dijo Banda mientras atendía a unos clientes y al mismo tiempo miraba hacia la cámara de La Raza.

Entre bocinas de plástico y con varias banderas en mano encontramos a la jalisciense María Guadalupe Barba, madre de cinco hijos de 3, 7, 11, 14 y 17 años.

Las banderitas que vende Barba cuestan entre $4 y $7 dependiendo del modelo y tamaño. Ella empieza su jornada a las 9 de la mañana y termina a las 8 de la noche. “Se venden unas 10 banderas pequeñas en todo el día. Se venden más las grandes. Y a veces salen más las que tienen la imagen de la virgen de Guadalupe”.

Barba, al igual que otros vendedores, quiere ser de las primeras personas en llegar el sábado al lugar del desfile en la Calle 26, para asegurar las ventas.

Fruta cortada, aguas frescas, chicharrones, elotes y papitas doradas son los antojitos mexicanos que Yolanda Banda vende en su carrito. (Belhú Sanabria / La Raza) Crédito: Impremedia

‘Con respeto y sin desmadres’

Sentadas cada una en sus sillas platicando con un amigo capitalino estaban la jalisciense Emma Juárez y la duranguense Sandra Jaime.

Jaime alentó a sus paisanos a celebrar con moderación. “A todos los mexicanos que este 16 de septiembre no hagan tanto escándalo por favor, festejen calmados, que no haya violencia, festejen con moderación. Es un orgullo ser mexicano, pero demostremos nuestra cultura”.

Juárez escuchaba atenta a Jaime y luego dijo: “Mira, yo no sé si con moderación, pero yo creo que la diferencia está en celebrar con respeto y sin desmadres”.

“Porque esa ingenuidad que tenemos los mexicanos para gritar y ser dicharacheros no nos pueden moderar, ‘chingado’, pero la diferencia está en el respeto y las formas y no estropear al tercero del frente. Moderada no podría, pero con respeto sí”, comentó Juárez.

Autos con banderas mexicanas colorean de verde, blanco y rojo las calles de La Villita en Chicago. (Belhú Sanabria / La Raza) Crédito: Impremedia

El desfile anual del Día de la Independencia de México en La Villita se realizará el sábado 16 de septiembre, a partir de las 11 am. Comenzará en el icónico Arco de La Villita en la intersección de la Calle 26 y Albany, continuará por la 26 para concluir en Kostner Avenue.

Este desfile a lo largo del corredor comercial de la Calle 26 en La Villita se considera uno de los más grandes del Medio Oeste y reúne, se afirma, a más de 400,000 personas.

Al término de nuestro recorrido, se escuchaba la cumbia mexicana en varios negocios de ropa deportiva, en coches y hasta en las neverías.

Y es que así se vive, así se siente y así celebran los mexicanos en pleno corazón de La Villita a poco de celebrar el aniversario de la independencia de su país de origen. ¡Viva México!

La cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias al apoyo del Chicago Community Trust.