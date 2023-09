Una empresa de Chicago ofrece limpieza de casas de manera gratuita a pacientes con cáncer

Chicago.- Una sobreviviente de cáncer y madre soltera obtuvo ayuda de una organización nacional y local en el momento que más lo necesitaba.

Se trata de Cleaning for a Reason, una organización nacional sin fines de lucro, que se asocia con empresas de limpieza locales para realizar una noble causa.

Una de sus organizaciones aliadas es Rozalado Services, con sede en Chicago, la cual dio un paso adelante y descubrió el impacto que pueden tener una escoba, un trapeador y mucho corazón.

Rozalado Services brinda limpieza del hogar de manera gratuita a quienes luchan contra el cáncer como es el caso de Lauren Dillion.

“Hay cosas que puedes controlar y hay cosas que no puedes controlar y una de las cosas que yo no pude controlar por completo fue el viaje médico en el que me encontraba”, dijo Lauren Dillion, dos veces sobrevivientes de cáncer.

A Dillion le diagnosticaron por primera vez linfoma de Hodgkin en 2015 y luego un tumor cerebral poco después de dar a luz a su hija.

“Absolutamente devastador”, dijo Dillion sobre el diagnóstico. “Cuando mi hija tenía dos años, tuve una convulsión mientras conducía y descubrí que aún no había terminado mi viaje contra el cáncer”.

Los cirujanos pudieron extirpar el tumor de su cerebro. Aún así, la cirugía dejó a Dillon parcialmente paralizada en la parte inferior de su cuerpo.

A su salida del hospital la mujer necesitaba de una mano solidaria en casa. “Con mi pierna y una niña pequeña, limpiar toda la casa y poder hacerlo físicamente y costearlo era una limitación”, dijo Dillion. Sin embargo ella contó con la ayuda de dicha empresa de Chicago que la ayudó de manera gratuita.

“También tuvimos una gran pérdida en nuestra familia debido al cáncer y siento que eso es algo que realmente nos impacta”, dijo Marley Regalado, quien, junto con Ricky Regalado, cofundó Rozalado Services.

Desde su creación en 2006, Cleaning for a Reason y sus socios han devuelto el brillo a los hogares de más de 47,000 pacientes y sus familias.

Con información de WGN

