USPS organiza siete ferias de empleo en Chicago

Chicago.- Para los residentes de Chicago que buscan empleo, esta feria de trabajo puede ser la oportunidad que estaba esperando.

El Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS, por sus siglas en inglés) viene organizando siete ferias de empleo en el área de Chicago esta semana.

Los solicitantes deben tener 18 años de edad, pasar un examen de detección de drogas y verificación de antecedentes penales, según un comunicado de prensa.

Tenga en cuenta que las solicitudes solo se aceptan en línea.

Días, lugares y horas de las ferias de empleo:

*Lunes – Auburn Park PO – 8345 S. Ashland Ave., de 11 am a 2 pm.

*Martes– Franklin Park PO – 9760 Franklin Ave., de 9 am a 12 pm.

*Martes – Sterling PO – 408 3rd Ave., de 10 am a 2 pm.

*Miércoles – Hanover Park – 2670 W. Lake St., de 10 am a 1 pm.

*Jueves – Carol Stream – 500 Fullerton Ave., de 10 am a 2 pm.

*Jueves – St. Sabina Employee Resource Ctr. – 7825 S. Racine Ave., de 10 am a 2 pm.

*Jueves – Wheeling PO – 250 W. Dundee Rd., de 11 am a 2 p m.

Hay oportunidades de empleo para trabajar a tiempo completo y parcial y estacional por época festiva.

Con información de WGN

—

La publicación de noticias y la cobertura editorial de La Raza en internet son posibles en parte gracias al Chicago Community Trust. Agradecemos su apoyo a nuestro trabajo informativo en beneficio de la comunidad hispana de Chicago.