Autoridades advierten sobre una serie de robos a punta de pistola en el oeste de Chicago

Chicago.- Debido a una ola de robos de vehículos y atracos a mano armada, la Policía de Chicago está alertando a residentes de zonas al oeste de Chicago.

El 24 de septiembre, en un lapso de al menos 90 minutos, dos o tres hombres enmascarados armados con pistolas y rifles robaron un vehículo BMW X2 blanco. Los sospechosos usaron ese coche para robar a dos personas a punta de pistola en la banqueta.

Los sospechosos también robaron el coche a otra persona.

A continuación, fechas, lugares y horas de los atracos:

El 24 de septiembre, en la cuadra 4300 W. Shakespeare Ave. a las 4:38 am.

El 24 de septiembre, en la cuadra 4700 W. North Ave. alrededor de las 4:48 am.

El 24 de septiembre, en la cuadra 5500 W. Haddon Ave. a las 6:03 am.

El 24 de septiembre, en la cuadra N. Parkside Ave. a las 6:09 am

Nadie estaba detenido el miércoles por la mañana.

Los detectives del área estaban investigando.

