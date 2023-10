Delincuentes robaron en ocho garajes en el norte de Chicago

Chicago.- Las autoridades están advirtiendo a los vecinos del norte de Chicago sobre una serie de robos en garajes que ocurrieron durante la última semana.

En cada incidente, los delincuentes entraron por la puerta lateral de un garaje y robaron objetos de los vehículos estacionados en el interior, dijo la Policía de Chicago.

Fechas, lugares y horas de los atracos:

El 7 de octubre, en la cuadra 1500 W. Oakdale Ave. a la 1:38 am.

El 7 de octubre, en la cuadra 1500 W. Oakdale Ave. a la 1:30 am.

El 3 de octubre, en la cuadra 1200 W. Nelson St. a las 5: 30 pm.

El 3 de octubre, en la cuadra 2400 W. Cullom Ave. a las 8 am.

El 3 de octubre, en la cuadra 4200 N. Wolcott Ave. a la 1:48 am.

El 3 de octubre, en la cuadra 4200 N. Wolcott Ave. a la 1:38 am.

El 3 de octubre, en la cuadra 4100 N. Hermitage Ave. a la 1 am.

El 2 de octubre, en la cuadra 2500 N. Racine Ave. a las 5 am.

Uno de los delincuentes es descrito como un hombre afroamericano, que vestía un pasamontañas negro, una sudadera gris y guantes.

El otro delincuente es descrito como un hombre hispano, que vestía un pasamontañas negro, una sudadera gris y guantes.

Si tiene alguna información, debe comunicarse con los detectives del área al (312) 744-8263.

