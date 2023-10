Concejales y organizadores laborales de Chicago piden a Biden permisos de trabajo para todos los indocumentados

La ciudad de Chicago es el hogar de más de 180,000 inmigrantes indocumentados que trabajan sin permisos de trabajo, lo que los hace vulnerables a la explotación, según indicaron organizadores de Proyecto Resurrección.

Estados Unidos enfrenta una escasez de mano de obra, por lo que es imperativo que los empleados estén protegidos legalmente, señalan los defensores pro inmigrantes, quienes dicen que se debe proteger a los trabajadores indocumentados con permisos de trabajo.

En ese sentido, centros de trabajadores de Chicago y un grupo de concejales liderados por el concejal del Distrito 35, Carlos Ramírez Rosa, se plantaron el pasado martes por la mañana en el tercer piso del Ayuntamiento de Chicago para pedir que la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, extienda permisos de trabajo a los más de 11 millones de indocumentados que viven en las sombras.

Los funcionarios electos también alentaron a la comunidad a participar de una manifestación, prevista para celebrarse el pasado jueves, Día de la Raza, con el mismo enfoque: exigir permisos de trabajo para todos los inmigrantes.

El concejal del Distrito 35, Carlos Ramírez Rosa, se unió a los trabajadores inmigrantes y a los centros de trabajadores para pedir justicia para los indocumentados, que tienen más de tres décadas sin ninguna protección.

La administración del presidente Joe Biden ha otorgado permisos de trabajo y ‘parole’ (libertad condicional) a más de 550,000 inmigrantes en los últimos dos años, lo que demuestra que tiene amplia autoridad para otorgar permisos de empleo a todos los inmigrantes, según los defensores de los derechos de los inmigrantes.

A la conferencia de prensa organizada por Proyecto Resurrección asistieron un grupo de concejales de la ciudad y miembros de Centros de Trabajadores Unidos, Trabajadores de Almacén por la Justicia, la Colaborativa de Trabajadores de Chicago, Chicago Community and Workers’ Rights, inmigrantes y simpatizantes.

“Estamos aquí para pedirle al presidente Biden que dé permiso de trabajos a más inmigrantes. En la ciudad de Chicago hay casi 200,000 inmigrantes que han estado esperando, en algunos casos por décadas, por un permiso de trabajo y sabemos que este presidente tiene el poder administrativo y ejecutivo para dárselos. Estamos aquí como una comunidad para pedirle al presidente Biden que tome esta acción”, dijo el concejal del Distrito 35, Carlos Ramírez Rosa.

“Sí se puede, sí se puede”, decían los inmigrantes durante la conferencia de prensa, el pasado martes, en el Ayuntamiento de Chicago, mientras portaban carteles en mano pidiendo permisos de trabajo para todos los indocumentados.

Un trabajador indocumentado habló brevemente y dijo que fue despedido de su trabajo debido a su condición migratoria, por lo que está pidiendo permiso de trabajo permanente para todos.

Trabajadores esenciales

El concejal del Distrito 25, Byron Sigcho López, dijo a La Raza que es importante exigir permisos de trabajo para los 11 millones de indocumentados, quienes han venido ya por décadas pagando impuestos y aportando a la comunidad.

“Demandamos acción ejecutiva del presidente Biden, que se puede dar para ayudar a los soñadores, a las personas que por generaciones han sostenido la economía de nuestra ciudad, de nuestro país, inclusive en la pandemia. En los tiempos más críticos fueron los trabajadores esenciales quienes apoyaron con su sudor, lágrimas y con su vida en muchos casos. Han sostenido a nuestras comunidades, nosotros creemos que es una vergüenza que tengamos partidos políticos que estén jugando con la vida de las personas, nosotros estamos firmes en nuestra lucha por tener permiso de trabajo para todos”, destacó Sigcho López.

La concejal del Distrito 33, Rossana Rodríguez, instó a la comunidad a estar en solidaridad con los trabajadores indocumentados de Chicago y a participar de la manifestación prevista para el pasado jueves en Pilsen.

“Estamos aquí para pedirle al presidente Joe Biden que extienda los permisos de trabajo para todos, tememos mucha gente indocumentada que no está pudiendo trabajar con permisos oficiales ahora mismo, pero nosotros sabemos que nuestra comunidad trabaja, nosotros sabemos que la gente sí está trabajando, pero están trabajando en condiciones que no son seguras, están trabajando por paga que no es suficiente, que no es justa, y necesitamos asegurarnos que nuestra comunidad esté protegida, necesitamos espacios de trabajo donde pueden tener protecciones legales”, dijo Rodríguez.

