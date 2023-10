“Soy una Robin Hood Latina”: Letty Vélez

La empresaria Letty Vélez es la nominada de La Raza en el programa Community Heroe Spotlight. Visita community-hero.com y vota por ella para reconocer y apoyar su labor en favor de las mujeres emprendedoras de Chicago.

La Raza: Eres una muy exitosa empresaria, con Vélez Global Enterprises, pero tienes también el aspecto muy importante de ayudar a otras personas, mayormente a Latinas, para que se desarrollen, hagan negocios y ayuden también a la comunidad. ¿Cuáles fueron los éxitos iniciales en tu carrera y por qué decidiste dedicarte a apoyar a otras empresarias Latinas con tu programa IC U/Latinas?

Leticia Vélez: Sí, gracias. Mis padres nacieron en Puerto Rico, se conocieron en un avión y se enamoraron. Se casaron y han vivido en Chicago, donde tuvieron cuatro hijos en condiciones financieras difíciles. Mi papi siempre me decía, “No podemos hacer esto, no somos los Rockefeller”. Yo empecé a trabajar siempre decidida a hacer lo mejor posible. Yo amo a la gente. Avanzando, tuve mi propio negocio, una empresa de autobuses. En esa época yo era la única empresaria Latina [en ese sector] y una de las cosas más difíciles era obtener apoyo financiero. Pero porque yo amo a la gente, y el amor me abrió muchísimas puertas mediante un servicio al cliente que se ocupa de la gente, todo fue maravilloso. Cuando cerré mi negocio yo hacía más de $6 millones. Pero no sabía entonces que las empresarias Latinas en general se sitúan en cantidades diferentes. Yo misma tuve que financiarme a mí misma o con apoyo de amigos y familia y, por accidente, acabé creando mi propio programa de acceso a capital. Y luego participé en el programa ‘10,000 Small Businesses’ de Goldman Sachs, fui parte de la primera generación de pequeños negocios. No fui antes a la universidad porque no teníamos dinero, pero después gané millones de dólares en ganancias. Soy valedictorian de la escuela de los golpes duros.

La Raza: El éxito conseguido gracias al esfuerzo…

Leticia Vélez: Aprendí mucho y cree este programa de acceso a capital. Encontré prestadores de crédito no tradicionales, prestadores de crédito sin fines de lucro. Y de repente organicé un evento y a partir de él ellos concedieron créditos de $1.7 millones en 30 días. Comencé presentando a personas, escribiendo emails y cartas, empecé a crear una red y pasé a crear mi propia empresa de consultoría, ya no estoy en la transportación, y ¿qué es lo que quería hacer con ello? Amo ayudar a la gente, amo conectarla con las marcas, crecer sus ingresos, acceder a capital. A causa de la pandemia me concentré mucho en las subvenciones, me dediqué a cazarlas, y he obtenido $8 millones en subvenciones, libres de deuda, en los últimos dos años y medio para los clientes de mi consultoría. Me encanta y les digo a todo el mundo, “soy una Robin Hood Latina”, consigo el dinero y se lo regreso a la gente y todos quedan realmente emocionados.

La Raza: Entonces comenzaste tu programa IC U/Latinas de apoyo a emprendedoras latinas.

Leticia Vélez: Me decidí a empezar este programa para emprendedoras Latinas en febrero de 2022 y necesitaba financiamiento. Alguien me dijo que existía una subvención de la Fundación Coca-Cola y la solicité y la gané. Fue un monto pequeño pero fue suficiente para la primera generación de empresarias. Creé el currículum, tomé todo lo que he hecho, en la compañía de autobuses, lo que luego hice para romper y ser exitosa y eso es lo que quise enseñarles… Pero también sé que uno de los más grandes problemas es la mentalidad, y me aseguré de que cada módulo del entrenamiento comience con la mentalidad. Y les traigo conferencistas extraordinarios y quiero que cada generación sepa que todo es para ellas, hecho con mucho amor, en una forma que no encuentras en ningún otro programa. Y busco apoyar a Latinas que no han creado su empresa, que acaban de crearla, que llevan algunos años o mucho tiempo pero quieren decidir sus siguientes pasos. No las separo, porque quiero que todas aprendan entre ellas. Y en la generación que se graduó hace unas semanas, la quinta generación, tuvimos un negocio con ingresos de más de $40 millones y también Latinas que aún no crean su compañía y tienen ingresos mínimos… Muchas de estas mujeres quedaron profundamente conmovidas. He tenido más de 250 Latinas, en cinco generaciones en los últimos años. Este año IC U/Latinas fue apoyado con una subvención del programa ‘BMO Celebrating Women Grant’ del banco BMO. Es maravilloso y yo estoy emocionada, pero continúo con mi misión. Un estudio de American Express de 2019 dijo que hay 2.3 millones de personas emprendedoras en Estados Unidos, pero el promedio nacional de sus ingresos era solo $51,000. Entonces pensé que quería trabajar con Latinas para duplicar o triplicar sus ingresos.

La Raza: ¿Cuál es la organización caritativa que apoyas y qué es lo que hace?

Leticia Vélez: Es muy buena. Storehouse Connect, y también está Storehouse Ministries, que es una iglesia. Ambas son para la comunidad pero hacen cosas diferentes. Su pastor se llama Lou Ramos. Lo conocí en la CBP Citizen’s Academy y cuando lo escuché hablar me dije “¿cómo puedo ayudarlo?”. Él me dijo “Yo soy un pastor. Sé sobre Dios pero no sé cómo recaudar dinero… Lo que hacemos es para la comunidad, pero obtener fondos no es lo nuestro”. Yo me dije que podía ayudarlo y le conseguí varias subvenciones. Storehouse Connect tiene programas de deportes para jóvenes, desarrolla liderazgo, tiene programas para adultos… Y con Storehouse Ministries también obtienen comida, consiguen camiones y durante la temporada de Thanksgiving reparten bolsas de comida. El año pasado tuvieron más de 500 autos, el tráfico se enloqueció pero fue una bendición ver todo lo que hacen. Mi objetivo es no solo conseguirles fondos adicionales, también impulsar su marca, si trabajo y a sus líderes para que puedan beneficiar a más personas y conseguir más apoyos. Ellos son maravillosos.

