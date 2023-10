Una delegación de Chicago viaja a la frontera de Texas a medida que más migrantes llegan en autobuses a la ciudad

Chicago.- Tres concejales y la vicealcaldesa de la ciudad, Beatriz Ponce de León, que gestiona a los recién llegados a Chicago, están visitando varias ciudades de Texas, incluidas El Paso, San Antonio, McAllen y Brownsville.

El grupo espera que este viaje a la frontera entre Estados Unidos y México proporcione mayor información sobre cómo lidiar con la crisis migratoria en la ciudad.

Los migrantes se presentan en un refugio de San Antonio las 24 horas del día. Muchos de ellos buscan llegar a Chicago, porque han oído que lo que les espera cuando lleguen a la ciudad es una oportunidad. Sin embargo, los líderes de la delegación los alientan a buscar otras alternativas para establecerse.

Afuera de un refugio administrado por Caridades Católicas, el presidente del grupo intenta disipar las ilusiones sobre Chicago. “Cuando hablé con el director ejecutivo de Chicago hace unas semanas, me pidió que por favor no refiriera gente a Chicago y le dije ‘absolutamente’. Nos comunicamos con la gente y les decimos: ‘Si vas a Chicago no tendrás un lugar donde quedarte, será difícil para ti, hará frío’, pero, una vez más, no podemos obligar a los migrantes. La gente elige libremente adónde quiere ir”, dijo Antonio Fernández, presidente de Caridades Católicas en San Antonio.

Los líderes de la ciudad también dijeron que es obvio que es absolutamente crucial contar con más ayuda del gobierno federal.

Durante su recorrido a las ciudades fronterizas, la delegación está considerando nuevas formas de manejar la crisis migratoria de Chicago.

“Hemos hecho todo lo que hemos podido, y ahora es el momento de que el gobierno federal declare a Chicago zona federal de desastre, con eso vienen millones de dólares que se usarán para viviendas y para brindar servicios integrales”, dijo el Concejal del Distrito 6, Will Hall.

Actualmente, hay 11,000 inmigrantes en refugios de la ciudad y otros 3,600 esperan ser ubicados.

