Autoridades advierten a residentes sobre una serie de robos en barrios de Chicago

Chicago. – La Policía de Chicago investiga una ola de robos en los vecindarios de Brighton Park y Back of the Yards, ambos en el suroeste de la ciudad.

Se emitió una alerta comunitaria después de que se reportaran más de una docena de robos en dichos barrios, incluidos nueve en una sola mañana.

Según las autoridades, al menos 15 robos han sido vinculados a un grupo de sospechosos. Nueve de ellos, se reportaron en un lapso de tres horas, el sábado por la mañana, y apuntaron a los vecindarios de Brighton Park, Pilsen y Back of the Yards.

En cada uno de los robos, de tres a cuatro hombres se acercan a las personas, mostrando pistolas negras y exigiendo las pertenencias de las víctimas.

Tras el atraco, los sospechosos huyeron de la escena en varios vehículos diferentes, incluido un SUV rojo, un Kia gris y un Lincoln Navigator negro.

En estos lugares en los que se han denunciado los robos:

24 de octubre

*En la cuadra 1600 W. 8th St. a las 5:25 am. (Pilsen).

*En la cuadra 2300 S. Halsted St. a las 5:35 am. (Pilsen).

*En la cuadra 4800 S. Paulina St. a las 6:10 am. (Back of the Yar ds).

*En la cuadra 4100 S. Ashland Ave. a las 6:13 am. (Back of the Yards).

*En la cuadra 5100 S. Paulina St. a las 6:15 am. (Back of the Yards).

*En la cuadra 4700 S. Paulina St. a las 6:29 am. (Back of the Yards).

28 de octubre

*En la cuadra 4300 S. Archer Ave. a las 5:50 am. (Brighton Park).

*En la cuadra 4300 S. Francisco Ave. a las 6 am. (Brighton Park).

*En la cuadra 4400 S. Rockwell St. a las 6:05 am. (Brighton Park).

*En la cuadra 1800 West 21st St. a las 6:30 am. (Pilsen).

*En la cuadra 1800 S. Marshfield Ave. a las 6:30 am. (Pilsen).

*En la cuadra 3500 S. Mozart St. a las 6:45 am. (Brighton Park).

*En la cuadra 2700 W. 36th Place a las 6:45 am. (Brighton Park).

*En la cuadra 1400 W. 54th St. a las 7:17 am. (Back of the Yards).

*En la cuadra 4700 S. Marshfield Ave. a las 7:26 am. (Back of the Yards).

Según la policía, los sospechosos en el caso estaban armados, y vestían ropa negra y pasamontañas.

Se pide a los residentes que estén atentos a los alrededores y que informen de inmediato sobre cualquier actividad sospechosa.

Cualquier persona con información debe llamar a los detectives del área (312)747-8380, o al (312) 744-8263.

