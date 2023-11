Residentes del sur de Chicago se manifiestan contra la llegada de autobuses con inmigrantes a sus vecindarios

Chicago. – Un grupo de residentes de Englewood se opone a la llegada de inmigrantes recién llegados a su vecindario.

Los inconformes asistieron a lo que se denominó una manifestación “Stop the Buses”.

El evento fue organizado por Black American Voters Project y NumbersUSA.

Desde su perspectiva, los panelistas compartieron cómo la inmigración impacta negativamente a los afroamericanos.

“Lo que escuchamos de los residentes, básicamente, es que sus voces no son escuchadas, que la gente no los toma en serio”, dijo Pamela Denise Long, panelista de la manifestación “Stop the Buses” y colaboradora de Newsweek. “Creo que lo que estamos viendo es que estamos en este punto crucial de la historia estadounidense, donde estamos tratando de equilibrar la diversidad, la equidad, la inclusión y el antirracismo con lo que significa ser un estado nación que atiende las necesidades de su propia gente primero”.

Hasta la fecha, este año, Chicago ha recibido 376 autobuses de migrantes desde la frontera de Texas, y eso no incluye a los recién llegados que han viajado a la ciudad en avión.

Si bien no llegó ningún autobús el lunes y solo uno apareció el domingo, la ciudad todavía está luchando por albergar a más de 3,000 inmigrantes.

Mientras tanto, en West Town, a los residentes que están demandando por un refugio para inmigrantes en el 526 N. Western Avenue se les negó una orden de restricción temporal la semana pasada.

Según el concejal del Distrito 36, Gilbert Villegas, se espera que las familias comiencen a mudarse al edificio en algún momento del martes.

A medida que las reuniones se vuelven acaloradas, como una durante el fin de semana en el vecindario South Shore de la ciudad, se programa otra asamblea municipal en Brighton Park el martes por la noche. Para discusión comunitaria está el ‘campamento base’ para inmigrantes propuesto en 38th y California.

El martes, se llevará a cabo una reunión comunitaria en Brighton Park Community Campus, ubicado en el 4800 S. Western Ave., de 6 a 8 pm.

