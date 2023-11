Menos migrantes llegan a Chicago a medida que se acerca el invierno y otros optan por irse a ciudades más cálidas o regresar a Venezuela

Chicago. -El clima de Chicago y el descenso en las temperaturas conforme se avecina el invierno, obliga a migrantes a tomar decisiones drásticas como el continuar viniendo a la ciudad de manera masiva para alojarse en un asilo, ahora ellos están optando por irse a otras ciudades más cálidas o incluso regresar a Venezuela.

Si bien los migrantes todavía llegan a Chicago a diario, la cantidad es mucho menor que durante el verano cuando los autobuses alcanzaron dos dígitos.

El martes, la ciudad esperaba solo dos autobuses. La voluntaria Luciana Díaz dijo que la nieve del día de Halloween fue una prueba de la realidad para muchos que viven en las estaciones de policía.

“El día de nieve estaba helado para todos. Les dije que no era nada, que empezaran a buscar otro refugio o que se fueran a otra ciudad”, dijo Díaz.

Al darse cuenta de que se avecina un invierno frío, combinado con la falta de refugio y empleo, muchos inmigrantes de las estaciones de los Distritos de Policía 1 y 12 dijeron que si tuvieran la oportunidad, dejarían Chicago para ir a otra ciudad. Díaz dijo que algunos inmigrantes incluso quieren regresar a su país de origen. La mayoría de ellos son de Venezuela.

“Tienen un sueño americano en mi opinión que es un sueño americano falso, me preguntan mucho si sé si alguien puede comprarles un boleto para regresar a Venezuela”, dijo la voluntaria.

El concejal del Distrito 6, Will Hall, quien viajó a la frontera entre Estados Unidos y México hace unas semanas, dijo que en las redes sociales se está corriendo la voz entre los inmigrantes de que Chicago puede no ser el mejor lugar para venir. Las organizaciones fronterizas sin fines de lucro también dijeron que no hay tantos inmigrantes pidiendo venir a Chicago.

Aunque el flujo de migrantes ha disminuido, todavía no hay suficientes refugios para albergar a los inmigrantes que viven en las comisarías. Y todavía faltan semanas para que dos ‘campamentos base’ propuestos estén construidos y listos para albergar a las personas.

Con información de ABC7 Chicago

