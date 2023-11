Una fundación de Chicago ofrece capacitación en artes culinarias a estudiantes de secundaria de barrios de minorías

Chicago. – La Fundación para las Artes Culinarias inspira a los estudiantes de secundaria Chicago con la cocina y el autoempoderamiento. Y se dedica a empoderar a estos muchachos a través de programación educativa y capacitación vocacional.

Esta organización sin fines de lucro local durante la instrucción a los estudiantes combina comidas inspiradas en restaurantes, con una generosa porción de empoderamiento personal, y creando una receta única para el éxito.

La iniciativa es dirigida por Catherine De Orio, expresentadora del programa “Check, Please!”, de Chicago. y ahora directora ejecutiva de la Fundación para las Artes Culinarias.

“Toda la misión de la Fundación para las Artes Culinarias es empoderar e inspirar a los estudiantes, y lo hacemos a través de programación educativa, pero también de capacitación vocacional“, dijo De Orio.

La fundación se enfoca en brindar becas y capacitación a estudiantes de comunidades desatendidas.

Josué Cervantes, un graduado del programa, compartió cómo las clases gratuitas le brindaron una experiencia que le cambió la vida. Cervantes utilizó sus nuevas habilidades culinarias para iniciar una pequeña empresa y obtener una licenciatura en el campo culinario con la ayuda financiera de la fundación.

Dicha fundación brinda talleres de cocina gratuitos de un día y una semana de duración durante todo el año, y los estudiantes pueden solicitar becas culinarias.

Para obtener más información, ingrese a la liga: Foundation for Culinary Arts – Supporting The Culinary and Hospitality Leaders of Tomorrow

La publicación de noticias y la cobertura editorial de La Raza en internet son posibles en parte gracias al Chicago Community Trust. Agradecemos su apoyo a nuestro trabajo informativo en beneficio de la comunidad hispana de Chicago.