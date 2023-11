‘Flaco’ Jiménez: Hay que tocar la música con sentimiento

‘Flaco’ Jiménez es un icono tejano y un virtuoso del acordeón reconocido en el mundo entero. Tiene ya 84 años y ha estado practicando su música de conjunto desde la década de 1950, cuando empezó a tocar profesionalmente a sus 15 años con su grupo de entonces, Los Caporales. Se llama Leonardo Jiménez, pero se le conoce como el ‘Flaco’, apodo que también llevaba su padre Santiago Jiménez en el pasado.

El ‘Flaco’ forma parte de tres generaciones de músicos de conjunto: su abuelo Patricio Jiménez, su padre Santiago, luego su hermano Santiago Jiménez Jr. y por supuesto él, Leonardo ‘Flaco’ Jiménez. Tiene ya seis premios Grammy y ha grabado con más de 100 músicos de la música country, rock and roll y de corridos. Esta entrevista telefónica con el ‘Flaco’, que reside en San Antonio, Texas, la realicé como un homenaje a este artista que ha llevado nuestra música por el mundo.

Zavala: La música de conjunto también conocida como música Tex-Mex era considerada música de cantina en el pasado, pero ya no. ¿Qué ha cambiado?

‘Flaco’ Jiménez: Bueno, en aquellos años se usaba la música instrumental que era polka y redovas tipo old school que le decían, ¿verdad? Entonces no se cantaba, nomás eran polkas y redovas y chotises y todo eso y mi papá Santiago Jiménez en 1936 fue cuando comenzó a grabar para Discos Decca y en ese tiempo no se usaba la cantada todavía. Eran puros instrumentales, pero ya a mediados de los 1940 es cuando comenzó a grabar la cantada, lo que es el dueto. Pero en ese tiempo ya había cantantes famosos como eran Los Alegres de Terán y muchos más. Pero ellos fueron los que introdujeron más la cantada que mi papá. Luego mi papá también agregó la cantada. En ese tiempo no había cantantes solistas de Tex-Mex o conjunto, eran puros duetos. Cuando yo comencé a grabar ya se cantaba, pero como le dije yo no era conocido como vocalista, de dueto sí.

Zavala: ¿Tu papá Santiago en los años 1930 tomó la música de las bandas de los inmigrantes alemanes y polacos en el sur de Texas y la adaptó a conjunto?

‘Flaco’ Jiménez: Si, la tuba y todo eso. Hay un pueblito cerquitas de San Antonio, llamado New Braunfels, y es de inmigrantes polacos, bueno más alemanes que polacos. Sea de Polonia o de Alemania, el sonido de la polka y todo eso viene de allá, de Europa.

Zavala: Tu papá Santiago daba clases de acordeón a los niños de San Antonio. ¿Fue ahí que te inspiro, te nació la noción de tocar el acordeón diatónico? ¿Creo que tú tenías como siete años?

‘Flaco’ Jiménez: Sí, lo que pasó es que al ver a mi papá dar clases y ya cuando se iban los estudiantes yo para este tiempo de nomás verlo dar clases me enseñé solo y de verlo tocar en casa también. Así que mi padre me dijo un día: “No te puedo enseñar porque ya sabes lo que te estoy enseñando”. Yo me enseñé solo, me entiendes. I was self-taught. La técnica de tocar el acordeón yo me enseñé de él.

Zavala: Tú anduviste de gira con Ry Cooder por países como Inglaterra, Australia, Japón, Holanda, Suiza, Bélgica y España. ¿Qué impresiones recibiste?

‘Flaco’ Jiménez: Ry Cooder y otro joven llamado Peter Rowan son los primeros que me introdujeron allá en Europa. Les causaba mucha admiración un acordeón tocando country y tocando rock and roll. Y todos los países fueron buena onda y de ahí se comenzó a popularizar más el acordeón en varios géneros de música. Ellos tenían mucha confianza en mí en que yo tocara esa clase de música.

Zavala: ¿Cuándo tocabas con ellos, te dejaban improvisar?

‘Flaco’ Jiménez: Sí, cuando toco, pues yo no sé leer música ni escribirla, es todo improvisación. Así lo que hago yo en acordeón es grabaciones de otro tipo, yo improviso lo que estoy oyendo de lo que están tocando y me tenían muy satisfecho que yo podía hacerlo.

El acordeonista Leonardo ‘Flaco’ Jiménez. (Cortesía Leonardo ‘Flaco’ Jiménez) Crédito: Cortesía

Zavala: ¿Te gusta el rock and roll?

‘Flaco’ Jiménez: Bueno el rock and roll me comenzó a gustar en la década de los 1950. Todo el tiempo me ha gustado la música de nosotros, pero la comenzó a entender y la comenzó a improvisar. La música de acordeón queda muy bien con la música country. La música country es la que me inspira más. El rock and roll es más pesado y más rápido. Los pioneros del rock and roll sí tenían sentimientos, algo que la gente apreciaba muy bien, los oldies que les llamamos hoy. Entonces la música de rock and roll tenía más historias, más sentimiento. ¿Ahorita a la música country ya casi la hacen rock and roll para la juventud, me entiendes?

Zavala: ¿Qué te falta por realizar? Ya has ganado seis premios Grammy, uno de tus discos llamado ‘Partners’ de 1992 lo incluyeron en el Archivo Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso en 2021 para preservarlo para siempre. También has viajado en gira por todo el mundo y has grabado con cerca de 100 artistas.

‘Flaco’ Jiménez: Cada sesión de grabación o grabar con alguien con quien nunca he grabado es una cosa nueva para mí, cada recording session es una adventure. ¿Verdad? Una aventura porque son diferentes tipos de música y clases de sentimientos y todo eso. Y he grabado con grupos que la mera verdad ya no me acuerdo cómo se llaman por tantos grupos con los que he grabado. Cada vez que voy a Europa los grupos que están grabando van y me buscan y se agrega el acordeón.

Zavala: Es una larga lista con los que tú has grabado como Ry Cooder, Dough Sahm, Dwight Yoakam, Stephen Stills, Linda Ronstadt, Emmy Lou Harris, Los Lobos, Joaquín Sabina, Saul Hernández y Jaguares, Los Texas Tornados, Los Fabulosos Cadillacs, Lila Downs, Santana, Bob Dylan y los Rolling Stones.

‘Flaco’ Jiménez: Ya no me acuerdo de las canciones, pero ahí se las dejé grabadas. Lo que sucede es que es un solo día de trabajo nomás y ya acabaste. No hay tiempo para poder conocerlos bien. Como cuando grabé con los Rolling Stones fue nomás un día, pero también tuvimos tiempo para charlar y cada grabación es una adventure.

Zavala: ¿Aún haces presentaciones?

‘Flaco’ Jiménez: He tenido ofertas, pero ya a mi edad, tengo 84 años, ya casi no. Pero no se me quita la gana de la música y a veces me ocupan hacer una presentación nada más y tocar unas piezas. Últimamente me he presentado con los Tex-Maniacs y con ellos he grabado ahora pronto.

Zavala: Tu música y tu acordeón dan mucho ánimo y alientan a toda la gente de Texas y los hispanos del país. Es una música muy alegre, nos fascina cómo tocas el acordeón.

‘Flaco’ Jiménez: El acordeón no es nada más de tocarlo, es de sentirlo. Y es una cosa muy bonita comunicar, digamos mentalmente, con el acordeón de uno. Yo conozco muchos músicos, como Carlos Santana. Pero tantos que hay que no sienten la música y ellos nada más la tocan. Cuando grabé con Carlos Santana lo vi grabar, grabé con él y Willie Nelson y el álbum ‘Havana Moon’. A Santana le vi la cara que estaba sintiendo, no estaba tocando nomas automáticamente.