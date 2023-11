Autoridades alertan sobre ola de robos a mano armada en Chicago

Chicago. – La Policía de Chicago emitió una alerta comunitaria en referencia a una ola de robos a punta de pistola, el martes por la mañana, en el oeste de la ciudad.

Según las autoridades, el 21 de noviembre, se produjeron al menos cinco robos a mano armada entre las 6 y 8 am. Los delincuentes desconocidos se dirigieron a víctimas que estaban sentadas en un vehículo o caminando por la banqueta.

Los sospechosos que pueden tener entre 16 y 25 años muestran una pistola, anuncian un robo y exigen las pertenencias de las víctimas, según informo la policía.

Los lugares y horarios del incidente incluyen:

*En la cuadra 3400 W. Ogden Ave. a las 6:20 am.

*En la cuadra 5200 W. St. a las 7:05 am.

*En la cuadra 4200 W. Iowa St. a las 7:26 am.

*En la cuadra 800 N. Kilbourn Ave. a las 7:31 am.

*En la cuadra 4400 W. Chicago Ave. 7:50 am.

En uno de los atracos, los ladrones golpearon a las víctimas mientras huían del lugar.

Los delincuentes fueron vistos por última vez cuando huían de la escena en un vehículo Infiniti blanco.

Cualquier persona que tenga alguna pista o información sobre los robos escriba a: Submit anonymous tip | CityProtect

Con información de WGN

—

La publicación de noticias y la cobertura editorial de La Raza en internet son posibles en parte gracias al Chicago Community Trust. Agradecemos su apoyo a nuestro trabajo informativo en beneficio de la comunidad hispana de Chicago.