Decenas de compradores provocan cierres de carreteras cerca de un centro comercial de Aurora en ‘Black Friday’

Chicago. – Las compras navideñas iniciaron oficialmente, el viernes por la mañana, con el famoso ‘Black Friday’ o (Viernes Negro) en todas las tiendas de Estados Unidos, incluyendo Illinois.

Muchos centros comerciales en el área de Chicago abrieron temprano el viernes y se formaron largas filas incluso antes de que saliera el sol. En Aurora, en Chicago Premium Outlets, se formó una fila afuera de la tienda Nike antes de la hora de apertura del centro comercial a las 6 am.

“Es mucho mejor en persona”, dijo una joven compradora que estaba haciendo cola junto con un grupo de amigos de Geneva. “Tenemos que volver a las cosas en persona”, agregó.

Según una publicación en Facebook del Departamento de Policía de Aurora, el viernes por la mañana, se implementaron cierres de carreteras, ya que se anticipaban “retrasos significativos en el tráfico” en el área como resultado de grandes multitudes.

“Las puertas de Chicago Premium Outlet se abrieron a las 6 am para los clientes y permanecerán abiertas hasta las 9 pm del viernes 24 de noviembre”, decía la publicación. “El sábado, el centro comercial volverá a estar abierto de 10 am a 9 p.m. El domingo, el centro comercial estará abierto de 11 am a 6 pm”.

“El Departamento de Policía de Aurora anticipa importantes retrasos en el tráfico en el área durante estos momentos y habrá algunas carreteras cerradas para ayudar con el flujo del tráfico dentro y fuera del área”, continuó la publicación. “Recomendamos al público en general buscar rutas alternativas que eviten estas áreas, el viernes 24 de noviembre, a menos que viaje específicamente al Outlet Mall”.

Según la policía de Aurora, hasta cuatro cierres de carreteras entraron en vigor a partir de las 4 am del viernes.

—

La publicación de noticias y la cobertura editorial de La Raza en internet son posibles en parte gracias al Chicago Community Trust. Agradecemos su apoyo a nuestro trabajo informativo en beneficio de la comunidad hispana de Chicago.