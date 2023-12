Feligreses en Chicago y suburbios se alistan para venerar a la Virgen de Guadalupe en Des Plaines

No hay nieve, lluvia, ni frío que opaque las celebraciones a la patrona de México. Y los paisanos de todos los rincones de Illinois, estados vecinos, incluso desde el exterior, se preparan para honrar a la Virgen de Guadalupe, este 11 y 12 de diciembre, en el Cerrito del Tepeyac en Des Plaines.

Los fieles que con pesar se enteraron por parte de las autoridades de un incendio en una capilla del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, el 23 de mayo, ahora se preparan para la inauguración de una nueva capilla, el próximo 11 de diciembre, en vísperas de la celebración central a La Morenita del Tepeyac.

Y es que devotos católicos unieron esfuerzos para ayudar a reconstruir la Capilla de Cristo Resucitado del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en Des Plaines, después de que alguien provocó allí un incendio.

El Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en Des Plaines estará dando nueva vida a la Capilla de Cristo Resucitado, también conocida como el ‘Altar de los Milagros’. Este lugar de culto, que fue incendiado en la primavera, ha sido visitado por miles de feligreses, en su mayoría mexicanos, los cuales llegan hasta el lugar para venerar a la Virgen Morena.

“El santuario sufrió un incendio por razón de una persona que estaba perturbada, destruyó una capilla muy querida por la gente, porque afuera la gente acudía para desahogar su corazón y rezar. El 11 de diciembre, a las 8 pm, el obispo va a venir a celebrar con nosotros, pero también vamos a bendecir la nueva capilla, ya estará lista para presentarla a la comunidad”, dijo a La Raza el reverendo Esequiel Sánchez, rector del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en Des Plaines.

El Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe recibe a miles de devotos que veneran a la morenita del Tepeyac cada año en diciembre. Los feligreses llegan de todas partes del país a Des Plaines, pero también muchos peregrinos acuden hasta el Cerrito del Tepeyac diaria y semanalmente para rezar o encomendarse a la Virgen de Guadalupe.

Se espera que, para la celebración del 12 de diciembre, el Santuario sea visitado por al menos 400,000 personas.

Los peregrinos se alistan para rendir homenaje a la Virgen Morena en el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en Des Plaines, el 11 de diciembre por la noche, para cantarle “Las Mañanitas” y continuar con la celebración el día central, el 12 de diciembre.

Muchos realizan su peregrinaje a pie, en bicicleta, autobús y automóvil hasta el Santuario para pagar su manda, que es la promesa que hacen por algo que le pidieron a la Virgen Morena.

Peregrinos a pie vengan en grupos

Debido a experiencias que algunos peregrinos tuvieron en el pasado en el suburbio de Rockford, donde en medio de su peregrinación algunas personas les tiraban piedras, el padre Sánchez les recomienda a ellos caminar en grupo.

“Puede tratarse de anticatolicismo o racismo, no se sabe”, dijo el sacerdote. “Una de las cosas que pasan, que quizás no se da a saber muchas veces, es que muchos de los peregrinos pasan por los barrios, pasan por las calles y no es una experiencia feliz, porque hay muchas personas de negatividad, criticando, escupiendo, agrediendo a los peregrinos. Los peregrinos tienen que pasar por este tipo de experiencias para llegar acá, por eso recomendamos a la gente que venga en grupos”, destacó el reverendo Sánchez, rector del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en Des Plaines.

A todos los fieles devotos se les recuerda que no está permitido llevar mascotas, bebidas alcohólicas, armas, drones, ni distribuir alimentos y propagandas en el Santuario.

“Tenemos más de 400 voluntarios, los cuales hemos entrenado y una de las cosas que todos los que vienen y a todos los que sirven les decimos que la patrona, la que manda aquí es ella [La Virgen de Guadalupe]”, dijo el reverendo Sánchez.

Miles de peregrinos se alistan para honrar a la Virgen Morena en el Cerrito del Tepeyac en Des Plaines. (Belhú Sanabria / La Raza) Crédito: Impremedia

“Las Mañanitas”

Desde el 3 de diciembre se dio inicio a las tradicionales novenas y misas que culminarán el 12 de diciembre en el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en Des Plaines, ubicado en el 1170 North River Road, Des Plaines, Illinois.

La celebración anual de dos días en honor a la Virgen de Guadalupe iniciará el lunes 11 de diciembre con una misa de apertura a las 8 pm, mientras que las “Mañanitas” comenzarán a las 11 pm, y continuará el festejo hasta el martes 12 de diciembre con una misa de clausura a las 7 pm en el Santuario en Des Plaines. Para más información sobre el programa de actividades, visite: www.solg.org.

El padre Esequiel Sánchez alienta a los feligreses en estos días de celebración a orar por la paz, por una reforma migratoria integral y por los gobernantes, ya que se vienen elecciones presidenciales el próximo año en el país.

“Hay que orar por la paz y que se ponga alto al odio ante el inmigrante. Se vienen las elecciones, hay que pedir no solo una reforma migratoria. Yo pido mucho que le dé sabiduría a los líderes, que cambie los corazones de aquellos que tienen que hacer esa decisión, que Dios nos mande gente con sabiduría, con conocimiento para el país”, destacó el reverendo Sánchez a La Raza.

La cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias al apoyo del Chicago Community Trust.