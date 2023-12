Algunos residentes de Portage Park se oponen a que antigua escuela católica se convierta en refugio temporal para solicitantes de asilo

Chicago. – Una antigua escuela católica de Portage Park podría convertirse en refugio temporal para inmigrantes recién llegados. El plan de la ciudad no tiene contentos a los vecinos del área, por lo que están protestando, y son de la idea en que se priorice en las necesidades de la comunidad antes que en foráneos.

La gente quiere que la escuela cerrada se utilice para los niños de la comunidad o para ayudar a albergar a algunos de los residentes sin hogar de Chicago, pero probablemente ese no será el caso.

Los vecinos del área dijeron que la falta de seguridad es el principal problema con el plan.

Según un comunicado de la concejal del Distrito 30, Ruth Cruz, la Ciudad planea trasladar entre 300 y 350 inmigrantes a la antigua escuela en enero. Esta es una asociación con la Ciudad y la Arquidiócesis de Chicago.

La Arquidiócesis informó que continúa evaluando todas sus propiedades para ver cuáles son adecuadas para ayudar a los solicitantes de asilo, y que la Ciudad tiene la última palabra.

La Ciudad planea organizar una sesión informativa para ofrecer más detalles a los residentes. Esa reunión está prevista para las próximas semanas.

Afuera de la antigua Escuela Católica St. Bartholomew en Portage Park, un grupo de residentes y miembros de la comunidad compartieron sus preocupaciones y quejas con los líderes de la Ciudad, ahora que el edificio podría convertirse en un refugio temporal para inmigrantes.

“No tienen idea de lo que están haciendo”, dijo Patrick Gibbons. “Tienen que cuidar de su propia gente antes de cuidar de cualquier persona de afuera”.

“Realmente no me siento seguro con extraños caminando por el vecindario”, dijo Wally Prusko, residente desde hace mucho tiempo. “Me gustaría que las cosas no fueran en esta dirección y espero que todo pueda funcionar”.

Con información de NBC5 Chicago

