Concilio Municipal de Chicago rechaza referéndum sobre ciudad santuario

Chicago. – El plan sobre si incluir o no el estatus de santuario de la ciudad en la boleta electoral a modo de referéndum fue rechazado, el jueves, en una reunión especial del Concilio Municipal de Chicago.

La propuesta de incluir un referéndum no vinculante en la boleta de las primarias de marzo, sobre el estatus de Chicago como ciudad santuario fue derrotada con una votación en el Concilio Municipal de Chicago de 31 a 16.

El concejal del Distrito 15, Raymond López ha estado tratando de incluir el referéndum en la boleta electoral, pero sin éxito.

“Esta crisis les costará a los contribuyentes solo este año más de $300 millones y creo que este es un problema mayor que requiere que tengamos una conversación más amplia con nuestros residentes para tener una mejor aceptación si queremos continuar por este camino”, dijo el concejal Raymond López.

Los defensores de los derechos de los inmigrantes celebraron la victoria.

“Estamos reunidos para celebrar que el Concilio Municipal acaba de votar a favor de rechazar los esfuerzos por incluir en la boleta una pregunta divisiva y antiinmigrante”, dijo Fasika Alem, directora de programas de la organización United African.

“Podemos tener conversaciones críticas. No estamos diciendo que no podamos. No necesitamos una pregunta en la boleta que será utilizada como arma y manipulada para sembrar divisiones en nuestra comunidad”, dijo la concejal del Distrito 26, Jessie Fuentes.

Por su parte, el alcalde de Chicago Brandon Johnson defendió la votación como democracia en acción. “Nuestra posición es asegurarnos de que estamos brindando soluciones”, dijo.

Con información de ABC7 Chicago

