La policía advierte sobre ola de robos a punta de pistola en el oeste y noreste de Chicago en plena época decembrina

Chicago. – Las autoridades de Chicago alertan a los residentes sobre una serie de robos a mano armada en el oeste y noroeste de la ciudad.

Los afectados reportaron al menos 13 robos a punta de pistola.

Según la Policía de Chicago, los crímenes ocurrieron entre el martes por la noche y el miércoles por la mañana en varios lugares.

En cada incidente, de tres a cuatro hombres armados con máscaras y ropa negra salieron de un vehículo Nissan Altima blanco y robaron las pertenencias de las víctimas. En algunos de los delitos, los delincuentes también conducían un coche sedán azul o un auto Honda Civic blanco.

Uno de los atracos fue captado en un video de vigilancia, en las imágenes se ve cuando un grupo de ladrones armados llevaron a cabo una mini ola de crímenes en varios vecindarios de Chicago.

Lista de las ubicaciones, fechas y horarios de los atracos:

*El 19 y 20 de diciembre, en la cuadra 1200 S. St. Louis, entre las 10 pm y 5 am.

*El 20 de diciembre, en la cuadra 4300 W. Armitage Ave. a las 5:10 am.

*El 20 de diciembre, en la cuadra 4300 W. Armitage Ave. a las 5:10 am.

*El 20 de diciembre, en la cuadra 3800 W. 24th St. a las 5:35 am.

*El 20 de diciembre, en la cuadra 3600 W. 24th St. a las 5:45 am.

*El 20 de diciembre, en la cuadra 2400 S. Central Park a las 5:45 am.

*El 20 de diciembre, en la cuadra 1500 S. Central Park a las 6:00 am.

*El 20 de diciembre, en la cuadra 1300 N. Keeler Ave. a las 6:00 am.

*El 20 de diciembre, en la cuadra 3500 W. Chicago Ave. a las 6:10 am.

*El 20 de diciembre, en la cuadra 4000 W. Chicago Ave a las 6:14 am.

*El 20 de diciembre, en la cuadra 1600 N. Narragansett Ave. a las 6:40 am.

*El 20 de diciembre, en la cuadra 1700 N. Moody Ave. a las 7:00 am.

*El 20 de diciembre, en la cuadra 1400 N. Waller Ave. a las 7:07 am.

Nadie estaba bajo custodia.

La policía continúa investigando.

—

La publicación de noticias y la cobertura editorial de La Raza en internet son posibles en parte gracias al Chicago Community Trust. Agradecemos su apoyo a nuestro trabajo informativo en beneficio de la comunidad hispana de Chicago.