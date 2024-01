Una familia es desplazada y dos bomberos son hospitalizados debido a un incendio en Greater Grand Crossing

Chicago. – Los miembros de una familia estaban profundamente dormidos, el domingo, cuando los socorristas irrumpieron por la puerta de su vivienda al sur de Chicago.

Según los bomberos, los detectores de humo no funcionaban, y debido al incendio la familia resultó desplazada.

Más de tres horas después de que comenzó el fuego, los bomberos todavía luchaban por apagar el incendio de una casa en el vecindario de Greater Grand Crossing cerca de la calle 71 y la Universidad de Chicago.

“Si no fuera por los bomberos, yo, mi mamá y mi hija estaríamos muertos, si no fuera por ellos rompiendo la puerta”, dijo Edgar Keys. “No olíamos humo, no vimos fuego. No había detectores de humo ni nada sonaba”.

La llamada al 9-1-1, dijo Keys, provino de su vecino al otro lado de la calle. Cuando llegaron los bomberos, evacuaron a la familia y se pusieron a trabajar.

Pero los desafíos relacionados con el clima hicieron que apagar el fuego fuera más difícil de lo habitual. Además, dos bomberos fueron trasladados al hospital como medida de precaución.

“Tuvimos problemas con el agua. Los equipos subieron al ático. Tuvieron que retirarse porque el fuego era bastante persistente”, dijo el subjefe de distrito del Departamento de Bomberos de Chicago, Anthony Frazier. “El clima definitivamente jugó un papel muy importante en nuestras operaciones contra incendios. Nos topamos con hidrantes congelados. Tenemos nieve. La gente está tratando de mantenerse abrigada”.

En cuanto a la causa del incendio, aún se está investigando. Keys, que ha vivido allí desde 1993, dijo que es la segunda vez que se produce un incendio en el ático.

“No tenemos nada. En el día más frío del año, no tenemos nada”, dijo Keys.

Los dos bomberos heridos fueron trasladados en condición estable al Centro Médico de la Universidad de Chicago para ser evaluados. Se espera que estén bien.

Con información de ABC7 Chicago

