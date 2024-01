Breve guía para saber cuándo comprar una casa en Chicago

Chicago, al igual que la mayoría de las grandes ciudades de Estados Unidos, es una ciudad de inquilinos: el 55% de la población de Chicago vive en una vivienda rentada. Sin embargo, a medida que los residentes consideran la posibilidad de comprar una casa y establecerse, pueden encontrarse con una abrumadora cantidad de información. Al buscar comprar una casa unifamiliar en la ciudad, el agente de bienes raíces Ben Lalez dijo que es importante tener en cuenta que el mercado puede variar mucho según lo que estés buscando y en qué parte de la ciudad.

“Los bienes raíces son locales, especialmente en Chicago, que está compuesto por 77 barrios, se vuelve realmente hiperlocal. Después de sumergirte en los vecindarios, puede volverse calle por calle”, dijo Lalez sobre el mercado actual.

Según la agente de bienes raíces Clarissa Vega, el mercado de casas unifamiliares en el lado suroeste de Chicago es “competitivo” debido a su proximidad a características importantes como escuelas, autopistas prominentes y, en muchos casos, las familias de los compradores.

“Puedes conseguir una casa de nivel inicial agradable por tal vez $250,000, y lo mejor de todo es que no tienes impuestos extremadamente altos”, dijo. “Los impuestos aumentan cada año, pero en su mayor parte no estamos pagando $10,000 en impuestos como en otras áreas”.

Sin embargo, con los precios en aumento y un mercado competitivo, la agente de bienes raíces Dixie Cook dijo que las personas tienden a comenzar a comprar su primera casa a una edad más avanzada, en lugar de a los 25 o 27, ahora están más cerca de los 30. Sin importar la edad de las personas que deciden ser dueñas de una casa, La Raza ha compilado una guía para ayudar a responder preguntas básicas sobre el proceso.

¿Cómo sé si estoy listo para comprar una casa?

Cuando alguien comienza a analizar su presupuesto y decide lo que puede y no puede pagar, Lalez dijo que es importante hablar con alguien en un banco o entidad de préstamos y compartir información financiera, ingresos, deudas, préstamos estudiantiles y cosas similares. Lalez dijo que es importante obtener la perspectiva de una persona real en el negocio en lugar de solo considerar los datos de una calculadora en línea.

“Tienen fórmulas esenciales para ayudar a derivar lo que piensan que puedes pagar mensualmente”, dijo. “Puedes estar de acuerdo o en desacuerdo, puedes querer ser más agresivo o menos agresivo… pero debes empezar con un profesional, en nuestra opinión”.

Vega también dijo que hablar con profesionales sobre un presupuesto es imperativo, y los compradores no deben estar en una situación en la que necesiten vivir de cheque en cheque para pagar una hipoteca. En Illinois, el pago inicial requerido para una casa puede variar del 3% al 5% para préstamos tradicionales, algo que, dijo Vega, es bueno que lo sepan los compradores que recién comienzan a hacer cálculos.

¿Con quién necesito hablar durante el proceso?

“Se trata de armar un equipo”, dijo Lalez. “Necesitas un gran agente de bienes raíces, necesitas un gran prestamista, necesitas un gran abogado, necesitas un gran inspector”.

Vega dijo que los compradores deben ser sinceros con su agente inmobiliario acerca de todo lo que están buscando: distritos escolares necesarios, tipos de vivienda o cualquier otra cosa importante para ellos. De esta manera, pueden encontrar agentes inmobiliarios que tengan la capacidad de mostrar a los compradores lo que necesitan.

Al evaluar a prestamistas y abogados, Lalez dijo que los compradores deben preguntarles si hay algún agente de bienes raíces con el que trabajen regularmente y luego comunicarse con ellos para hablar sobre su experiencia. Una vez que alguien ha elegido a un prestamista, Vega también recomienda consultar con ellos sobre cómo debería ser el crédito de un comprador al comenzar el proceso para asegurarse de que sigan en el camino correcto.

¿Cuánto tiempo necesito asignar para el proceso de compra de vivienda?

Según Vega, el tiempo promedio que lleva comprar una casa es de 30 a 45 días. Sin embargo, Cook dijo que la compra de vivienda puede ocurrir tan rápido o lentamente como los compradores lo deseen.

“Solo para estar seguro, digamos que estás alquilando y tu contrato de arrendamiento vence en seis meses, yo diría que tres o cuatro [meses] son un buen colchón”, dijo. “[No te] sientes apurado al comprar una casa, y te sientes cómodo con mudarte y encontrar un nuevo inquilino”.

¿Cuáles son los conceptos erróneos comunes sobre la compra de una casa?

Uno de los principales conceptos erróneos que Cook dijo que ve en su posición es que las personas no se dan cuenta de que habrá muchos más costos que solo un pago inicial. Dijo que una vez tuvo un cliente que terminó no comprando porque no sabía que terminaría con $8,000-10,000 en costos de cierre.

“Siento que mucha gente piensa, ‘Oh, solo necesito un pago inicial’…”, dijo Cook. “Pero hay muchas más cosas que vienen con el proceso de compra: costos de cierre, tarifas de prestamistas, inspecciones, abogados y mucha gente no lo sabe”.

A pesar de estos costos a considerar, Vega dijo que los compradores deben saber que el pago inicial en sí no necesita ser tan grande como podrían pensar, y sus puntajes de crédito no necesitan ser impecables para obtener un préstamo. Si están listos para comprar una casa, hay opciones disponibles para hacerlo realidad.

“Si estás comprando una casa en este momento, y puedes pagar la cuota, entonces hazlo”, dijo. “Los bienes raíces florecerán con el tiempo, construirás plusvalía con el tiempo, en lugar de esperar el ‘momento perfecto’… El ‘momento perfecto’ es lo que sea adecuado para ti y tu situación actual”.

RECURSOS ÚTILES

Consejos para hipotecas

Al decidir sobre una hipoteca, la Reserva Federal recomienda cinco consejos:

Determina lo que es asequible para ti.

Compara diferentes prestamistas.

Asegúrate de entender las tarifas futuras.

Conoce tus opciones sobre cómo puede funcionar tu hipoteca.

Obtén ayuda de tu abogado u otra fuente de confianza.

Impuestos a la propiedad

El Estado de Illinois no ha establecido una tasa para los impuestos a la propiedad. Según su sitio web de ingresos, la factura se basa en dos factores: el valor tasado igualado (EAV) de tu propiedad y la cantidad de dinero que los distritos impositivos locales necesitan para operar durante el próximo año. El condado de Cook asigna niveles de evaluación según diferentes tipos de propiedades, el 10% del valor de mercado para hogares residenciales y el 25% para propiedades comerciales, según se ha reportado. Se puede encontrar más información en el Centro de Respuestas para Contribuyentes del estado.

Asistencia para el pago inicial

Existen muchas opciones disponibles para los compradores de vivienda que buscan ayuda con los pagos iniciales (enganche). Algunas opciones potenciales son:

La cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias al apoyo del Chicago Community Trust.