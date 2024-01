Electores de Chicago se preparan para la votación anticipada de cara a las elecciones presidenciales de 2024

Chicago. – Con el fin de que los potenciales electores tengan amplias oportunidades para ejercer su derecho a voto, la ciudad ofrece opciones de sufragio de cara a las elecciones presidenciales de 2024.

Por ley en Illinois, los jóvenes, de 16 años, pueden preinscribirse para votar.

Desde el 4 de marzo hasta el 19 de marzo, los electores elegibles podrán aprovechar el periodo de votación anticipada.

Días laborables: De 9 am a 6 pm.

Sábado: De 9 am a 5 pm.

Domingo: De 10 am a 4 pm.

El día de las elecciones, el 19 de marzo, los colegios electorales estarán abiertos de 6 am a 7 pm.

Los lugares de votación anticipada en el centro de Chicago se abrirán, el jueves 15 de febrero, a las 9 am. El Supersitio se ubica en 191 N. Clark, y las oficinas de la Junta operan en el sexto piso de 69 W. Washington St.

Con información de Fox 32 Chicago

