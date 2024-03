La votación temprana se expande en Chicago y en los suburbios del Condado de Cook

Chicago. – Los habitantes de la ciudad se preparan para ejercer su derecho a voto, ya que, a partir del lunes, la votación temprana, en las elecciones primarias del 19 de marzo se expandirá en Chicago y en los suburbios del Condado de Cook.

Además de los dos lugares en el centro que se abrieron el mes pasado, el lunes estarán disponibles para los electores otros sitios de votación anticipada en los 50 distritos de la ciudad.

A todos los electores se les recuerda que los 50 sitios de votación anticipada en los distritos estarán abiertos de 9 am a 6 pm los fines de semana, de 9 am a 5 pm los sábados y de 10 am a 4 pm los domingos hasta el 18 de marzo. El día de las elecciones estarán abiertos de 6 am a 7 pm.

Mientras que, en los suburbios del Condado de Cook, el lunes, también se abrirán 53 lugares de votación temprana en Chicago. La votación anticipada ya ha iniciado en la oficina del secretario del Condado de Cook, en el centro de Chicago y en cinco juzgados suburbanos.

Cabe destacar, que, si todavía no está registrado para votar, también puede hacerlo antes de emitir su voto en todos los sitios de votación anticipada en Chicago y los suburbios.

Con información de CBS2 Chicago

—

La publicación de noticias y la cobertura editorial de La Raza en internet son posibles en parte gracias al Chicago Community Trust. Agradecemos su apoyo a nuestro trabajo informativo en beneficio de la comunidad hispana de Chicago.