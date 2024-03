Autoridades alertan sobre ladrones armados que roban en el noroeste de Chicago

Chicago. – La Policía de Chicago está tras los pasos de un grupo de sospechosos que presuntamente cometieron tres atracos a punta de pistola en el noroeste de la ciudad.

Los robos ocurrieron, el domingo y el lunes por la mañana, en los vecindarios de Logan Square y West Town, según informaron las autoridades.

Fecha, lugar y hora de los atracos:

El 10 de marzo, en la cuadra 2200 N. Leavitt Ave., a las 6:53 am.

El 11 de marzo, en la cuadra 1600 N. Elston Ave. a las 4:31 am.

El 11 de marzo, en la cuadra 1900 W. North Ave. a las 4:54 am

En cada incidente, tres o cuatro delincuentes salían de un vehículo sedán Infiniti G37 negro de 2016, los sospechosos se acercaban a las víctimas, amenazaban con una pistola y se llevaban sus pertenencias.

La Policía de Chicago, dijo que, en un robo, el grupo sacó a la víctima de su vehículo y la arrojó al suelo, causándole lesiones en el hombro derecho.

Los presuntos ladrones son afroamericanos de entre 17 y 25 años, de constitución delgada y con pasamontañas negros.

Cualquier persona que tenga información sobre los atracos debe comunicarse con los detectives del área al (312) 746-7394.

—

La publicación de noticias y la cobertura editorial de La Raza en internet son posibles en parte gracias al Chicago Community Trust. Agradecemos su apoyo a nuestro trabajo informativo en beneficio de la comunidad hispana de Chicago.