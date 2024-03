Voluntarios están preocupados ante pronto desalojo de migrantes en los refugios de Chicago

Chicago. – La cuenta regresiva ha comenzado para que los inmigrantes desalojen los albergues de Chicago después de al menos tres extensiones a la fecha límite.

La decisión del alcalde de Chicago, Brandon Johnson, para no extender más la fecha límite surge al tiempo que crece el brote de sarampión en un albergue de Chicago.

Es así como, Chicago avanza con sus planes de hacer cumplir una política de límite de 60 días en los refugios temporales de la ciudad.

Voluntarios y defensores de los derechos de los inmigrantes están preocupados por lo que podría, según ellos, conducir a una pesadilla logística.

Decenas de migrantes, que en su mayoría, no califican para el permiso de trabajo bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) deberán dejar los albergues tan pronto como este fin de semana como parte de la política de límite de refugio de 60 días establecida por el alcalde de Chicago Brandon Johnson.

Brandon Johnson, confirmó que esta vez se producirían desalojos después de extender el plazo tres veces desde noviembre.

Hasta el momento no se sabe el número de inmigrantes que tendrán que abandonar los albergues este fin de semana, pero no se descartan excepciones.

“Individuos que están en el proceso de conseguir una vivienda o salir de la migración. Si hay otras circunstancias relacionadas con su salud o embarazo”, dijo Johnson.

Hay una latente preocupación acerca de la ayuda de los grupos de voluntarios en la crisis. Ellos dijeron que la presión inminente está llevando a una toma de decisiones irracional.

“Ya sea que acepten arrendamientos que probablemente no deberían porque no pueden sostenerlos financieramente o que veamos a personas que tal vez vivan con otras, esa no es una situación realmente segura”, dijo Lydia Wong, quien es voluntaria en los refugios.

Por su parte, el concejal del Distrito 40, André Vásquez, se encuentra entre los 22 concejales de Chicago que han rechazado la política y enviaron una carta al alcalde Johnson esta semana, instándolo a abordar los desalojos caso por caso.

“Algunas personas son elegibles para recibir asistencia para el alquiler, están encontrando trabajo, pueden encontrar una manera de mantenerse, y otras no”, dijo Vásquez.

