Trabajadores de un hotel de Chicago quieren mejores sueldos y seguro médico de calidad a bajo precio

Un grupo de trabajadores del hotel Hyatt Centric Magnificent Mile, en Chicago, propiedad del Northwestern Memorial HealthCare y operado por Davidson Hospitality Group, buscan acceder a atención médica asequible y exigen mejor salario para cubrir sus necesidades básicas.

‘What Will happen to me if I get sick or hurt?’ (¿Qué me pasará si me enfermo o me lastimo?) se titula el reporte del sindicato UNITE HERE Local 1 publicado recientemente, el cual revela qué tantos cocineros, camareros, personal de servicio de habitaciones y cantineros del Hyatt Centric Magnificent Mile no tienen seguro médico y dependen de la asistencia pública.

“Mi primer hijo nació en 2023. Tengo que trabajar en un segundo empleo para pagar nuestro seguro médico. Tener otro hijo está financieramente fuera de nuestro alcance porque no podemos pagar los gastos de parto y la estadía en el hospital de mi esposa. Es terrible que nuestro costoso seguro médico nos impida tener otro hijo”, dijo Andri Mile, quien ha trabajado en el Hyatt Centric Magnificent Mile como cantinero durante casi tres años.

La mayoría de los empleados son inmigrantes

El reporte publicado en febrero de 2024 encontró que, de 49 empleados encuestados en noviembre y diciembre de 2023, al menos el 85% (33 de ellos) son personas de color y la mayoría inmigrantes.

“Los hospitales están destinados a ser pilares de la comunidad, prometiendo curación y esperanza. Sin embargo, para los trabajadores de Hyatt Centric de Northwestern Memorial HealthCare, el acceso a una atención médica asequible y de calidad está fuera de su alcance. Estos trabajadores merecen poder ver a un médico y alimentar a sus familias”, dijo Karen Kent, presidenta del sindicato UNITE HERE Local 1.

El propietario de Hyatt Centric, Northwestern Memorial HealthCare, y sus subsidiarias reportaron ingresos totales de $8,721,937,000 en el año que culminó el 31 de agosto de 2023.

Según el reporte, uno de cada tres trabajadores encuestados informó que ellos o un miembro de su hogar dependen actualmente de la asistencia pública, como Medicaid, WIC o cupones de alimentos.

Algunas de las conclusiones del informe fueron que 21% de los trabajadores encuestados informó que no cuentan con seguro médico, mientras que 12% de los trabajadores encuestados reportó que ellos o sus familias han acudido a una despensa de alimentos en los últimos seis meses.

La Raza se comunicó con el operador del hotel, Davidson Hospitality Group, para solicitar comentarios sobre el reporte y las demandas de los trabajadores, pero no se obtuvo respuesta al cierre de la edición.

Negociando su primer contrato

José Luis Mora ha sido cocinero de línea del Hotel Hyatt Centric Chicago Magnificent Mile de Streeterville, por 22 años.

Mora, de 56 años, dijo a La Raza que lo que están demandando es seguro de salud a bajo costo y mejor sueldo. “La plata que estamos ganando ahorita no alcanza para cubrir los ‘bills’, yo tengo otro trabajo donde hago otras ocho horas y solo de esa manera estoy económicamente más o menos, trabajando 16 horas al día”.

Sarah Lyons, analista de investigación de UNITE HERE Local 1, dijo a La Raza que los trabajadores están demandando seguro médico accesible con menos costo y de calidad.

En octubre de 2023, los trabajadores de alimentos y bebidas del Hyatt Centric Chicago Magnificent Mile, que se ubica en el área de Streeterville, votaron a favor de unirse a UNITE HERE Local 1, el sindicato de trabajadores de la hostelería de Chicago.

Según Lyons, los trabajadores han sido sindicalizados y ahora están negociando su primer contrato. Son unas 50 personas y la mayoría latinos. “El proceso es primero ellos hacen una elección para reconocer el sindicato, eso ya ha pasado, ya están reconocidos, y ahora están en proceso de negociar su primero contrato”, precisó.

El reporte del sindicato fue publicado el mismo día en que los trabajadores realizaron una manifestación afuera de ese hotel.

“Vamos a seguir adelante hasta que los trabajadores ganen lo que merecen para cuidar a su familia y cuidar su salud”, agregó Lyons.

