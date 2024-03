‘Los latinos quieren votar’ y ‘no votar no es una opción’: reporte del Latino Local News Collaborative

El Proyecto de Medios Locales de Solutions Journalism Network ha liderado la creación de varias colaboraciones financiadas en gran parte por la Knight Foundation. Uno de los experimentos más recientes de colaboración, Latino Local News Collaborative, inicialmente llamado Latino Affinity Group, comenzó a reunirse en julio de 2023 para abordar la urgencia de explorar el tema de la participación de los votantes entre las comunidades latinas en todo Estados Unidos.

Desde entonces, las redacciones latinas, con sede en Illinois, Kansas y Pennsylvania, se han estado reuniendo virtualmente dos veces al mes. Su primera tarea fue diseñar colectivamente una encuesta para medir el interés en el voto y, en general, conocer y medir las actitudes hacia la política nacional.

El grupo diseñó la encuesta con el acuerdo de que cada medio de comunicación local e hiperlocal podría incluir preguntas y grupos variados de latinos como encuestados, como primera o segunda generación, inmigrantes, ciudadanos o no ciudadanos. Por lo tanto, el informe individual de cada medio comparte los hallazgos con el resto del grupo e incluye información específica para las necesidades informativas de su comunidad.

Cada medio local utilizó diferentes mecanismos para encuestar. Algunos aprovecharon los eventos culturales locales, otros lo distribuyeron en línea, otros realizaron grupos de enfoque y otros realizaron más de una actividad combinando diferentes métodos.

Lo valioso de la encuesta no fueron sólo los resultados, sino también la naturaleza del grupo de investigación. Al ser medios locales e hiperlocales, estos medios adoptan una relación más estrecha y abierta con las comunidades a las que sirven. Es decir, estos medios forman parte de su comunidad de lectores y oyentes, lo que, desde el primer momento, generó un nivel de confianza diferente con los encuestados

Latino Local News Collaborative está conformado por Claudia Amaro, Planeta Venus (Wichita, KS), Jennie Dallas, La Voz Latina Central (Central PA), Edgar Ramírez, Philatinos Radio (Filadelfia, PA) y Jesús Del Toro La Raza (Chicago, IL), junto con Emma Restrepo y Julián Carreño, 2PuntosPlatform (Filadelfia, PA) como apoyo de coordinación. El grupo contó con el apoyo de Liza Gross y Alex Frost de Solutions Journalism Network.

Algunos de estos medios locales e hiperlocales se conocieron antes de ser parte de esta experiencia; otros no lo habían hecho. Sin embargo, la conversación rápidamente se volvió segura y abierta, a veces en español, otras veces en inglés. Lo que los miembros de esta colaboración compartieron durante las reuniones se incluye en este informe.

Uno de los resultados inesperados de esta experiencia fue que algunos de los encuestados expresaron su interés en seguir reuniéndose para profundizar en el tema. Planeta Venus creó un directorio de contactos de encuestados, y Philatinos Radio ofrecerá una serie de talleres para informar a la segunda generación, especialmente sobre cómo navegar por el sistema político de este país.

En el futuro, la colaboración busca expandirse con participantes latinos de los medios de comunicación de otros estados, especialmente donde los latinos cuentan como una minoría, entre las minorías.

A continuación, se presenta un análisis de la consolidación de los reportajes de los cuatro medios de comunicación realizado con la ayuda de Mariela Morales, doctora en Comunicación de la Annenberg School for Communication de la Universidad de Pensilvania.

Posibles respuestas a las motivaciones y obstáculos en la participación de los votantes latinos

Lo que se ha denominado el “voto latino” sigue desconcertando a los operadores políticos, expertos y funcionarios electorales. Aun así, el tema ha atraído una nueva atención desde las elecciones presidenciales de 2020, cuando las suposiciones de que los latinos en Estados Unidos votan como un grupo étnico-racial monolítico se desmoronaron frente a los ojos de todos. Sin embargo, no es una sorpresa para los propios latinos que la comunidad no sea un grupo étnico homogéneo. Los estudiosos de la diáspora y los estudios regionales han documentado durante décadas cómo la latinidad se ha construido en los Estados Unidos de maneras que enfatizan demasiado las similitudes lingüísticas y dan prioridad a la variación étnica. Sin embargo, esto no quiere decir que no haya puntos en común entre los latinoamericanos y sus descendientes en los EE. UU. Los latinos comparten una historia continental y una identidad diaspórica que los une. También están inevitablemente unidos en la experiencia de cómo los perciben los demás, a menudo caracterizando el voto latino como un solo “gigante dormido“.

Con este contexto en mente, el mencionado consorcio de medios de comunicación latinos hiperlocales y locales encuestó a sus comunidades y al compromiso y participación de sus lectores en las elecciones del otoño de 2023. La iniciativa se suma a un cuerpo de literatura existente que busca comprender qué motiva y obstaculiza la participación de los votantes latinos en las elecciones. Un bloque de votantes que sigue creciendo en relevancia a medida que dan forma cada vez más a la demografía nacional de los Estados Unidos. El cuestionario se aplicó y estuvo disponible en español e inglés en eventos presenciales organizados por los medios de comunicación y por internet durante septiembre y octubre de 2023. Los medios recopilaron respuestas de más de 130 lectores que completaron un breve cuestionario. En todos los medios de comunicación, podemos ver hallazgos superpuestos y divergentes. En el siguiente resumen se agrupan los principales hallazgos y se analiza brevemente por qué algunos de los resultados coinciden en todos los medios de comunicación, mientras que, en otros casos, varían.

Los latinos quieren votar, pero tienen dificultades para encontrar información sustantiva sobre temas en español

Si bien algunos encuestados mencionaron que por lo general no votan en las elecciones locales o generales, la mayoría de los encuestados dijeron que creían que votar es esencial. Por ejemplo, el 83.9% de las personas encuestadas por Philatinos Radio dicen que están comprometidas a informarse sobre temas políticos, mientras que el 88.5% de los encuestados por La Raza en Chicago dijeron que era importante para ellos ser cívicamente activos. Sin embargo, tanto los votantes motivados como los desmotivados dijeron que se sienten invisibles para los políticos locales, estatales y federales y que tienen dificultades para entender la manera en que se pueden resolver los problemas. Los lectores dijeron que a veces se sienten abrumados cuando navegan por el registro de votantes, para encontrar tiempo para votar durante un día de elecciones y comprender las medidas electorales.

Philatinos Radio compartió durante las reuniones de la colaboración que una percepción común captada durante un grupo focal que realizó fue que el gobierno oculta información y solo divulga lo que es conveniente, además de la sensación general de que sus voces no serán escuchadas. Una queja común de los encuestados fue que era necesario que hubiera más recursos de votación disponibles en español, o que se les diera más información sobre ellos. Cuando se les pregunta sobre su método preferido para ser contactados, la mayoría dice que prefiere ser contactado por teléfono, al tiempo que enfatiza que agradecerían el sondeo puerta a puerta o el alcance en persona. La mayoría de los encuestados nunca habían sido encuestados directamente por ninguno de los dos partidos durante las elecciones. Además, la falta de recursos claros en español sobre el proceso de votación llevó, al menos a una persona que participó en el estudio, a la supresión de votantes, ya que mencionaron que no habían votado en una elección pasada simplemente porque alguien les dijo que no podían.

Además, La Raza compartió durante las reuniones que los latinos que participaron en su estudio de Chicago expresaron abrumadoramente que prefieren historias sobre elecciones y candidatos que se centren en soluciones a problemas e incluyan las voces de individuos y organizaciones cívicas en lugar de artículos que repitan los principales puntos de conversación de los candidatos.

Los latinos están comprometidos con la política local y los problemas que afectan la vida familiar

Las narrativas del gigante dormido generalmente se han utilizado para describir la participación de votantes latinos en las elecciones presidenciales. Sin embargo, tres de los cuatro medios informaron que la mayoría de los participantes de la encuesta dijeron que están muy motivados para votar por los problemas y la economía locales. Esto podría llevarnos a pensar que los lectores encuestados están más movilizados por los temas locales y las elecciones que por los federales. Los asuntos relacionados con la vida familiar, como la representación en la junta escolar, se marcaron como de alta prioridad. La vida familiar también influye en las decisiones políticas. Los padres que no pueden votar, pero tienen hijos que pueden responder suelen ver la participación de sus hijos en el proceso político como algo que beneficia a toda la familia. Estas familias señalaron que animaron a sus hijos a salir a votar.

No votar no es una opción

En general, los encuestados mencionaron que veían valor en votar, incluso cuando se sentían desconectados de los principales partidos y de algunas discusiones a nivel federal. Más del 90% de los lectores encuestados de Planeta Venus han votado al menos una vez en una elección, y el 94% de los encuestados de La Voz Latina Central planean votar en las próximas elecciones de 2024. Además, los asuntos estatales y locales son más conocidos por las personas que respondieron la encuesta, quienes respondieron que los temas locales son de mayor interés para ellos. Por ejemplo, el autoinforme de la participación electoral en las elecciones locales y estatales fue superior al 50% en la mayoría de las encuestas administradas.

Debido a que todos los medios que realizan esta investigación son medios de comunicación hiperlocales, lo más probable es que sus lectores y audiencias ya estén comprometidos con los problemas locales dentro de su comunidad. Sin embargo, los hallazgos se superponen con estudios más amplios sobre temas políticos que resuenan dentro de la comunidad latina.