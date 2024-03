Habitantes de Chicago se preparan para celebraciones por Semana Santa

Chicago. – Para todos aquellos que trabajen, el domingo, se les sugiere que tomen previsiones y salgan temprano. Y es que todas las religiones creyentes en Jesucristo celebran el Domingo de Resurrección y es tradición que miles de personas acudan a las iglesias locales.

Pero antes de ese día, hay distintas celebraciones como, por ejemplo, el 29 de marzo, que es Viernes Santo, y la Arquidiócesis de Chicago ha publicado en su sitio web la lista de Viacrucis a realizarse en la ciudad y suburbios.

A continuación, los Viacrucis más concurridos en la ciudad:

Viacrucis en Pilsen

Viernes 29 de marzo

Hora: 9 am

Inicia en la Iglesia Providencia de Dios que se ubica en el 717 W. 18th St. Sigue una procesión que culmina en el Parque Harrison en la 1284 W. Wood St.

Viacrucis en La Villita

Viernes 29 de marzo

Hora 9 am

Comienza en la Iglesia Cristo Rey Parish en el 25th and Keeler Ave. Habrá posesión que acabará en el Parque de La Villita

Viacrucis en Back of the Yards

Viernes 29 de marzo

Hora 9 am

Inicia en la Iglesia St. Oscar Romero Parish ubicada en el 4821 S. Hemitage Ave.

Para más información sobre los Viacrucis en Chicago y suburbios ingrese a la liga: Living Stations of the Cross – Parish Vitality and Mission (archchicago.org).

La publicación de noticias y la cobertura editorial de La Raza en internet son posibles en parte gracias al Chicago Community Trust. Agradecemos su apoyo a nuestro trabajo informativo en beneficio de la comunidad hispana de Chicago.