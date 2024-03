La comunidad de Pilsen exige al alcalde Johnson ayuda para reducir impuestos

Con gritos de “Pilsen no está en venta”, una docena de activistas celebraron el abrumador apoyo de los votantes en un precinto de Pilsen para que la ciudad y el estado usen fondos públicos del programa Tax Increment Financing (TIF) para ayudar a los dueños de casas que enfrentan ahí un alza a sus impuestos a la propiedad de hasta 60%.

Laura Paz, del grupo El Pueblo Manda, anuncio que 89% de los votantes en el precinto en la elección primaria del pasado 19 de marzo votaron sí a la pregunta de si deseaban que el municipio y el estado les permitan usar los fondos del TIF para solventar alzas a sus impuestos prediales de 40% y hasta a veces del 60% sobre el valor de sus propiedades.

“Lo consideramos una victoria”, dijo Paz, una conocida activista y maestra jubilada además de residente de Pilsen.

El concejal Byron Sigcho del Distrito 25, el cual incluye a Pilsen, felicitó a las activistas por sus esfuerzos de encontrar una solución compasiva a la carga de tener que pagar impuestos a la propiedad que son de los más altos en todo el país.

El Programa TIF recolecta impuestos de compañías y corporaciones en áreas designadas y usa el dinero para ayudar al desarrollo de sectores y comunidades de la ciudad.

“No vamos a permitir más desplazamiento de nuestros residentes”, afirmó el concejal Sigcho. “Pilsen es una de las mejores vecindades en el país y en el mundo”.

Lo próximo en la lista, dijo Sigcho, considerado un concejal progresista, es agendar una cita con la comunidad y el alcalde Brandon Johnson y otra con el Comité de Viviendas del Concilio de la Ciudad, el cual el propio Sigcho mismo.

Alrededor de Paz, Sigcho y otros oradores, varias personas sostenían pancartas con consignas en inglés y en español que decían “La lucha de quedarse en Pilsen sigue”, “El pueblo manda, no a los impuestos injustos” y “Pilsen Is Not For Sale”, en inglés.

El concejal Sigcho dijo que su apoyo para encarar el grave problema de los impuestos injustos y altos es absoluto.

“Vamos a tratar de poner el dinero público en las manos de la gente que lo necesita”, finalizó Sigcho.

El concejal del Distrito 25, Byron Sigcho, dio su apoyo a los promotores del referendo para usar fondos de TIFS para ayudar a pagar impuestos prediales en un precinto de Pilsen. (Antonio Zavala / La Raza) Crédito: Impremedia

Araceli Aguilar, dueña de Chela’s Tienda de Regalos, dijo que el sentir de residentes como ella es que se quieren quedar en esta comunidad y no quieren ser abrumados por impuestos a la propiedad que en algunos casos se han triplicado.

“Queremos quedarnos en esta comunidad”, dijo Aguilar, quien recalcó que lleva 53 años viviendo y trabajando como comerciante en Pilsen.

Diane Sandoval, otra activista, hizo un llamado al alcalde Johnson para que ayude a los residentes a enfrentar el grave problema de los impuestos altos.

“El alcalde Johnson debe ayudarnos usando los fondos del TIF, nosotros no queremos perder nuestras casas y convertirnos en desamparados”, dijo Sandoval.

Miguel Jacques, otro activista, dijo que los impuestos son “demasiado altos” y que siente “que nos están robando”.

Para finalizar, varios de los presentes dijeron que de manera constante inversionistas llegan a tocar sus puertas preguntando si están ya listos para vender sus casas.

Aguilar, de Chela’s Tienda de Regalos, dijo que la comunidad se debe unir más y que “es una lucha y tenemos que seguir adelante”.

—

La cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias al apoyo del Chicago Community Trust.