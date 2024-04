El congresista ‘Chuy’ García apoya la candidatura de Yesenia López a la Junta de Educación de Chicago

El congresista Jesús ‘Chuy’ García, representante federal por el Distrito 4 de Illinois, le dio su respaldo a la candidata a la Junta de Educación electa Yesenia López.

López estará compitiendo en el Distrito 7 para las elecciones de la Junta de Educación del 5 de noviembre del año 2024.

A partir del 15 de enero de 2025, la Junta de Educación de Chicago se transformará de sus siete miembros actuales a 21 miembros, con 10 de ellos electos por los votantes en cada distrito y 11 designados por el alcalde de Chicago, Brandon Johnson.

López, quien ha trabajado en varios puestos en la Secretaría del Estado bajo Alexi Giannoulias y como enlace latina con la oficina del gobernador JB Pritzker, fue elogiada por el congresista García, en una conferencia de prensa, como una candidata progresista con una ética profesional y una visión de empoderamiento de la comunidad hispana.

“Los estudiantes latinos son casi la mitad de los alumnos en las Escuelas Públicas de Chicago y por mucho tiempo han sentido que no se les escucha en las decisiones importantes”, precisó García. “Hay miles de inmigrantes y familias de estatus mixto a lo largo del distrito quienes han sido dejados atrás…, generaciones de padres e hijos excluidos de poder participar en las elecciones locales. Como una hija de padres inmigrantes, la candidatura de Yesenia cambia el poder hacia nuestras comunidades inmigrantes y crea un lugar en la mesa”.

El Distrito 7 para las elecciones de la Junta de Educación abarca las comunidades de Pilsen, La Villita, Brighton Park, Chinatown, Gage Park, Archer Heights, West Lawn, McKinley Park, Bridgeport y Garfield Ridge.

Por su parte, López, quien también ha servido como presidenta del Proyecto Educacional Comunitario Telpochcalli y ocupado otros puestos, dijo estar segura de una victoria en las elecciones a llevarse a cabo en noviembre.

“Recibir el respaldo del congresista García es no solo un honor sino una gran responsabilidad”, dijo López. “Mi candidatura representa una oportunidad critica para formar el futuro de la educación en Chicago en particular para nuestros estudiantes latinos, quienes no han sido servidos como se merecen.”

López prometió que, de ganar un puesto en la próxima Junta de Educación Electa, se entregará por completo a mejorar la educación pública en la ciudad.

“Mi candidatura representa un compromiso a no solo estar presente en el salón de la Junta Educativa si no que yo trabajaré para asegurar que nuestras escuelas sean lugares de crecimiento educativo e igualdad y dirigiré el cambio que necesitamos ver”, prometió López.

Aunque López es la primera candidata para ese puesto en las elecciones de la Junta de Educación, se espera que habrá más personas interesadas en postularse.

—

La cobertura editorial de La Raza es posible en parte gracias al apoyo del Chicago Community Trust.