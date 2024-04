Habrá zonas de seguridad alrededor de la Convención Nacional Demócrata a celebrarse en Chicago

Chicago. – Una ordenanza aprobada por el Concilio Municipal de Chicago, permite que se establezca zonas de seguridad alrededor del United Center durante la Convención Nacional Demócrata a celebrarse este verano.

Los delegados del Comité Nacional Demócrata de los 50 estados recorrieron alrededores del United Center durante una visita cuatro meses antes del inicio de la convención.

Las protestas a favor de Palestina que cerraron el acceso al Aeropuerto Internacional O’Hare, el lunes, son una prioridad para los funcionarios que desarrollan el plan de seguridad del Comité Nacional Demócrata.

La preocupación por ese tipo de manifestación es parte del motivo detrás de la ordenanza que, el miércoles, aprobó el Concilio Municipal de Chicago.

“No se trata solo de impedir que la gente obstaculice el tráfico como lo hizo recientemente, impidiendo que la gente llegue a O’Hare. Se trata de evitar cualquier tipo de violencia contra el United Center o las personas que van y vienen del United Center”, dijo el concejal del Distrito 2, Brian Hopkins, presidente del Comité de Seguridad Pública.

“No vamos a tolerar la actividad criminal. No vamos a tolerar que la gente bloquee el flujo de tráfico, que nuestros ciudadanos no puedan llegar al aeropuerto o no puedan llegar a los hospitales, cosas de esa naturaleza”, dijo Larry Snelling, superintendente del Departamento de Policía de Chicago. “Vamos a asegurarnos de que la ciudad sea segura”.

Pero la ACLU expresó algunas preocupaciones sobre el impacto potencial en los derechos de los manifestantes de la Primera Enmienda.

“¿Tendrán los manifestantes acceso a los delegados? ¿Podrán marchar? ¿Podrán protestar en áreas que son icónicas en términos de la ciudad de Chicago? ¿Y cuál es el plan de la ciudad para abordar todos estos problemas?”, dijo Ed Yohnka, director de comunicaciones de la ACLU de Illinois.

Sin embargo, algunos de los delegados no están preocupados por los manifestantes.

“Tienen derecho a protestar. Y estamos entusiasmados de que vengan a esta convención para expresar sus preocupaciones. Esperamos que también voten por los demócratas en noviembre”, dijo Charlie Staten, delegado de Alabama y vicepresidente del Caucus Negro del DNC.

Con información de ABC7 Chicago

