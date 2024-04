Las exenciones para ciudadanos mayores ayudan a dar un respiro a los propietarios en las sus facturas de impuestos

Las personas de la tercera edad pueden obtener un descuento en sus facturas de impuestos a la propiedad, pero necesitan presentar una solicitud cuando piden este ahorro por primera vez.

Esta popular exención fiscal para dueños de vivienda es la Exención de Propietario para Personas Mayores, o Senior Citizen Homestead Exemption, y la buena noticia es que, para propietarios que ya reciben el descuento, esta exención para personas de la tercera edad se renueva automáticamente para inmuebles que no fueron vendidos en el último año a nuevos dueños.

Propietarios de vivienda que solicitan por primera vez la exención para personas mayores son elegibles si tienen 65 años o más, son dueños y ocupan su propiedad como su residencia principal. Si se trata de una pareja casada que posee conjuntamente la vivienda, son elegibles cuando uno de los dos es mayor de 65 años.

Además, para recibir la Exención de Propietario para Personas Mayores el solicitante debe, durante el año fiscal en cuestión, ser dueño y ocupar la propiedad a partir del 1 de enero y debe cumplir 65 años de edad o más.

Eso significa que muchos propietarios que cumplieron 65 años en 2022 ahora son elegibles por primera vez para este descuento fiscal, que deben solicitar ahora para que los ahorros de la Exención de Propietario para Personas Mayores se reflejen en su segunda factura de impuestos a la propiedad de 2023, cuyo pago se espera sea el 1 de agosto de 2024. Tenga en cuenta que la fecha límite para solicitar exenciones para las facturas del predial de 2023 es el 29 de abril.

Para saber qué exenciones recibe actualmente visite cookcountytreasurer.com. Navegue hasta el final de la página web si necesita cambiar el idioma a español. Vaya al cuadro morado etiquetado como “Resumen de su impuesto a la propiedad”. Puede usar su dirección o el Número de Identificación de Propiedad (PIN) de 14 dígitos para buscar. Si los resultados muestran que no recibe la Exención de Propietario para Personas Mayores y tiene derecho a la misma, haga clic en el enlace que dice: “Solicite una exención faltante”.

También debe saber que usualmente puede solicitar reembolsos por exenciones de forma retroactiva hasta por cuatro años. Sin embargo, debido a la pandemia algunas fechas de vencimiento de la segunda factura se retrasaron por lo que en este momento puede redimir las Exención de Propietario para Personas Mayores que no solicitó de hasta cinco años fiscales: 2022, 2021, 2020, 2019 y 2018.

Tenga en cuenta que debe esperar al menos seis semanas para que su solicitud de reembolso sea procesada.

Las cantidades en dólares de los reembolsos varían dependiendo de las tasas de impuestos y otros factores, y cada año que no recibió la Exención de Propietario para Personas Mayores podría significar varios cientos de dólares o más en reembolsos.

María Teresa López, del vecindario de Brighton Park en Chicago, fue una de las entrevistadas recientemente en mi programa de radio Las Casas Latinas Importan por WRLL-AM 1450. López, de 70 años, estuvo siete años ayudando a su esposo durante su enfermedad y, tras su fallecimiento, ella tuvo que hacerse cargo de todo lo relacionado con su vivienda.

López se acercó a mi oficina luego de escuchar el programa de radio Las Casas Latinas Importan. Fue entonces cuando se enteró de la Exención de Propietario para Personas Mayores y la ayudamos a solicitar su reembolso.

“Me dieron 5 años de exenciones anteriores”, dijo López, quien recibió el descuento para personas mayores por los años 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022.

López dijo que usará su reembolso para pagar la deuda por los gastos médicos de su marido. “Yo no sabía, pero ustedes me abrieron los ojos, me educaron y se los agradezco mucho”.

– Maria Pappas es la Tesorera del Condado Cook